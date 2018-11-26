Армия и СБУ приведены в полную боевую готовность

По факту агрессии России против украинских судов в Азовском море открыто уголовное производство, а весь личный состав Службы безопасности Украины приведен в полную боевую готовность, говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

"По факту агрессивных действий Российской Федерации в Керченском проливе следователями Службы безопасности Украины и военной прокуратуры осуществляются неотложные следственные действия в рамках уголовного производства по ст. 437 Уголовного кодекса Украины Планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны, зарегистрированного Прокуратурой Южного региона. Личный состав СБУ приведен в полную боевую готовность", - сообщили в СБУ.

Также в спецслужбе усилили "контрразведывательные меры для недопущения на территории Украины других провокаций спецслужб РФ и дестабилизации ситуации внутри страны".

О полной боевой готовности сообщает и пресс-служба Генерального штаба ВСУ.

"На основании решения Совета национальной безопасности и обороны Украины о введении правового режима военного положения, начальник Генерального штаба - Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины отдал распоряжение о приведении соединений и частей Вооруженных Сил Украины в боевую готовность "повна", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в связи с агрессией России в Азовском море на усиленный режим несения службы переходят сотрудники Нацполиции, а также Госпогранслужбы. В ГПСУ также предложили ограничить въезд в Украину некоторым категориям россиян.

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Утром 25 ноября пограничные корабли РФ осуществили агрессивные действия против трех кораблей ВМС ВС Украины во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В частности, пограничный корабль РФ осуществил таран рейдового буксира.

В результате столкновения с пограничными силами ФСБ РФ в Керченском проливе ранения получили шесть украинских моряков. По данным нардепа Борислава Березы, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

После инцидента российские власти в одностороннем порядке закрыли Керченский пролив для прохода гражданских судов.

Из-за действий РФ в Украине провели срочное заседание СНБО, в результате которого было рекомендовано ввести военное положение в Украине на 60 суток. Порошенко поддержал введение военного положения и призвал нардепов "прибыть в Киев на чрезвычайное заседание ВР". Верховная Рада рассмотрит вопрос введения военного положения в понедельник, 26 ноября.

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