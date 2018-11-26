Во Львове под консульством России подожгли шины

Во Львове под российским консульством прошла акция протеста в связи с захватом украинских катеров в Керченском проливе.
В акции приняли участие представители Национального Корпуса Львовщина и неравнодушные граждане.
Участники акции протестовали против агрессии России и выступили в поддержку захваченных украинских моряков.
Под консульством также зажгли шины.
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Напомним, вечером в воскресенье, 25 ноября, возле посольства России в Киеве собрались активисты в знак протеста против российской агрессии в сторону Украины. Они подожгли шины и бросали на территорию посольства файеры.
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Утром 25 ноября пограничные корабли РФ осуществили агрессивные действия против трех кораблей ВМС ВС Украины во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В частности, пограничный корабль РФ осуществил таран рейдового буксира.
В результате столкновения с пограничными силами ФСБ РФ в Керченском проливе ранения получили шесть украинских моряков. По данным нардепа Борислава Березы, двое из них находятся в тяжелом состоянии.
После инцидента российские власти в одностороннем порядке закрыли Керченский пролив для прохода гражданских судов.
Из-за действий РФ в Украине провели срочное заседание СНБО, в результате которого было рекомендовано ввести военное положение в Украине на 60 суток. Порошенко поддержал введение военного положения и призвал нардепов "прибыть в Киев на чрезвычайное заседание ВР". Верховная Рада рассмотрит вопрос введения военного положения в понедельник, 26 ноября.
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