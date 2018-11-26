Верховная Рада рассмотрит вопрос введения военного положения в понедельник

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий созывает внеочередное заседание Верховной рады Украины 26 ноября, на котором будут рассматривать вопрос введения военного положения в Украине.
"Во исполнение решения Совета национальной безопасности и обороны Украины и обращения Президента Украины, на понедельник, 26 ноябрем 2018 года на 16:00 я собираю внеочередную сессию Верховной Рады Украины", - написал спикер ВР на своей странице в Facebook.
Он также подчеркнул, что действия России вблизи Керченского пролива - это нарушение норм Устава ООН, Конвенции ООН по морскому праву.
"Сегодня на корабли Военно-морских сил Украины была осуществлена коварная атака российских военных. Такие действия российского агрессора - это нарушение норм Устава ООН, Конвенции ООН по морскому праву. Весь мир увидел доказательства российской военной агрессии, с которыми уже никто не сможет поспорить. Ведь весь мир увидел видео, где российские военные корабли атакуют украинские. Очевидно, что фронт российской агрессии расширился и теперь он достигает Черного и Азовского морей", - написал Парубий.
Ранее СНБО рекомендовал ввести военное положение в Украине на 60 суток. Порошенко поддержал введение военного положения и призвал нардепов "прибыть в Киев на чрезвычайное заседание ВР".
Утром 25 ноября пограничные корабли РФ осуществили агрессивные действия против трех кораблей ВМС ВС Украины во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В частности, пограничный корабль РФ осуществил таран рейдового буксира.
В Федеральной службе безопасности РФ обвинили украинскую сторону в "опасных маневрах" во время захода в "закрытую акваторию территориального моря РФ".
После инцидента российские власти в одностороннем порядке закрыли Керченский пролив для прохода гражданских судов.
Украинские корабли были обстреляны и захвачены российским спецназом.
В результате столкновения ранения получили 6 украинских военнослужащих.
Смотрите также
Журнал НВ
по специальной цене
Подписка на журнал Новое Время до конца ноября дешевле на 100 грн! Подпишитесь сейчас на 12 месяцев всего за 559 грн.Оформить подписку
Комментарии
Правила комментирования