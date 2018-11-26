Верховная Рада рассмотрит вопрос введения военного положения в понедельник

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий созывает внеочередное заседание Верховной рады Украины 26 ноября, на котором будут рассматривать вопрос введения военного положения в Украине.

"Во исполнение решения Совета национальной безопасности и обороны Украины и обращения Президента Украины, на понедельник, 26 ноябрем 2018 года на 16:00 я собираю внеочередную сессию Верховной Рады Украины", - написал спикер ВР на своей странице в Facebook.

Он также подчеркнул, что действия России вблизи Керченского пролива - это нарушение норм Устава ООН, Конвенции ООН по морскому праву.

"Сегодня на корабли Военно-морских сил Украины была осуществлена коварная атака российских военных. Такие действия российского агрессора - это нарушение норм Устава ООН, Конвенции ООН по морскому праву. Весь мир увидел доказательства российской военной агрессии, с которыми уже никто не сможет поспорить. Ведь весь мир увидел видео, где российские военные корабли атакуют украинские. Очевидно, что фронт российской агрессии расширился и теперь он достигает Черного и Азовского морей", - написал Парубий.

Ранее СНБО рекомендовал ввести военное положение в Украине на 60 суток. Порошенко поддержал введение военного положения и призвал нардепов "прибыть в Киев на чрезвычайное заседание ВР".

Утром 25 ноября пограничные корабли РФ осуществили агрессивные действия против трех кораблей ВМС ВС Украины во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В частности, пограничный корабль РФ осуществил таран рейдового буксира.

В Федеральной службе безопасности РФ обвинили украинскую сторону в "опасных маневрах" во время захода в "закрытую акваторию территориального моря РФ".

После инцидента российские власти в одностороннем порядке закрыли Керченский пролив для прохода гражданских судов.

Украинские корабли были обстреляны и захвачены российским спецназом.

В результате столкновения ранения получили 6 украинских военнослужащих.

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