Муженко: судьба украинских моряков, захваченных в Черном море, неизвестна

Начальник генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко во время заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины заявил, что судьба украинских моряков и катеров, атакованных российскими войсками в Черном море, пока неизвестна.
Об этом сообщает Радио Свобода.
Ранее сообщалось, что в результате столкновения с пограничными силами ФСБ РФ в Керченском проливе среди шести раненых украинских моряков, двое находятся в тяжелом состоянии.
Россия захватила и обстреляла мбак Бердянск и рбк Яны Капу, они буксируются. Катер Никополь заблокирован и следует в сопровождении оккупантов. Позже Федеральная служба безопасности РФ подтвердила захват трех украинских кораблей в Керченском проливе.
Утром 25 ноября пограничные корабли РФ осуществили агрессивные действия против трех кораблей ВМС ВС Украины во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В частности, пограничный корабль РФ осуществил таран рейдового буксира.
Президент Украины Петр Порошенко поддержал предложение Военного кабинета о введении военного положения и вынести его на рассмотрение Совета национальной безопасности обороны и обратиться в Верховную Раду.
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