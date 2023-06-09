Последний энергоблок ЗАЭС перейдет в состояние «холодной остановки» после подрыва россиянами Каховской ГЭС 9 июня, 20:10 Запорожская АЭС (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Государственная инспекция ядерного регулирования поручила НАЭК Энергоатом ограничить эксплуатацию пятого энергоблока Запорожской АЭС и перевести его в состояние «холодного останова».

Как сообщает пресс-служба Госатомрегулирования, решение приняли из-за того, что на захваченной станции невозможно устранить нарушения требований ядерной и радиационной безопасности. Ограничения будут действовать, пока нарушения не исправят.



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В Госатомрегулировании напомнили, что эксплуатация всех остальных блоков ЗАЭС сейчас тоже ограничена.

В Энергоатоме ранее сообщили, что, несмотря на подрыв Каховской ГЭС российскими оккупантами, ситуация вокруг Запорожской АЭС остается контролируемой, воды в пруду-охладителе достаточно для обеспечения потребностей станции.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси говорил, что подрыв Каховской ГЭС угрожает работе ЗАЭС. По его словам, есть риск остаться без необходимого уровня воды для охлаждения реакторов уже через несколько недель.

В Главном управлении разведки заявили, что подрыв россиянами Каховской ГЭС увеличивает угрозу ядерной катастрофы на Запорожской АЭС.



Каховская ГЭС — что известно о подрыве

В ночь на вторник, 6 июня, войска РФ взорвали Каховскую ГЭС, которую контролируют больше года. Города и села ниже по Днепру затопило полностью или частично.



В Укргидроэнерго сообщили, что Каховская ГЭС полностью разрушена и не подлежит восстановлению. В ОК Юг уточнили, что разрушена не вся дамба, но есть значительные повреждения.



Президент Владимир Зеленский на срочном заседании СНБО поручил провести эвакуацию из районов риска и обеспечить питьевой водой все города и села, которые получали воду из Каховского водохранилища.



Эвакуация с правобережья Херсонской области продолжается даже ночью, тогда как на захваченном оккупантами левобережье, которое пострадало от затопления значительно больше, разворачивается катастрофа.



Офис генпрокурора начал расследование по статье экоцид, Украина обратилась в Международный уголовный суд.



Зеленский назвал российский теракт на Каховской ГЭС крупнейшей рукотворной экологической катастрофой в Европе за десятки лет.



Городской голова временно захваченных Олешек Евгений Рыщук 8 июня сообщил о минимум восьми погибших в результате подтопления.



По данным МВД Украины, в результате подрыва Каховской ГЭС погибли как минимум пять человек и еще 13 пропали без вести.



В Херсонской области подтоплены 48 населенных пунктов, эвакуированы 2412 человек. В Николаевской области подтоплены 23 населенных пункта, эвакуировали 825 человек.