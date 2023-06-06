Как повлияет на ЗАЭС подрыв дамбы Каховской ГЭС 6 июня, 14:54 NV Премиум

Подрыв Каховской ГЭС — это нарушение статьи 56 протокола 1 к Женевским конвенциям — что не надо взрывать дамбы, плотины и вести боевые действия рядом с этими объектами

Еще в феврале этого года уровень Каховского водохранилища снизился до 13,7 м в связи с тем, что они пропускали воду в Северо-Крымский канал. Сейчас пруд-охладитель ЗАЭС имеет уровень 16,6 м. Есть пруд-охладитель Запорожской тепловой электростанции, есть бассейны рядом с прудом. Энергоблоки остановлены с сентября 2022 года. Поэтому требуют меньше воды для охлаждения, чем тогда, когда они работают на полную мощность. Поэтому риски есть, но пока ситуация стабильная.

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Кроме того, после аварии на Фукусиме на площадке ЗАЭС есть мобильные насосные установки, имеющие рукава как на пожарных машинах, до 2 км длиной. Но проблема в том, что берег Энергодара и вокруг ЗАЭС российские оккупанты заминировали. Но я надеюсь, что мозгов хватило на составление карты минирования. То есть, чтобы подогнать к берегу Днепра эти мобильные насосные установки, надо, чтобы территория была разминирована. Есть и другие альтернативные источники, о которых я не буду в публичном пространстве сообщать, но об этом все знает украинский персонал ЗАЭС, для того, чтобы не допустить тяжелой аварии с расплавленным радиоактивным материалом.

Что может быть с Запорожской АЭС в долгосрочной перспективе. Из моих источников я знаю, и это пишет МАГАТЭ, что они тянут резервную линию 330 кВт к Запорожской тепловой электростанции. Это территория оккупированная (Мелитополь — Молочанск), и эта линия соединена с объединенными системами России. И они планировали, когда присоединят эту линию, повредить 750 кВт линию Днепр, соединяющую с АЭС для поставки электроэнергии для внутренних нужд, и поднять пятый энергоблок, который в горячей остановке сейчас, на мощность. Для дальнейшей эскалации и шантажа Украины и мира, имея уже как инструмент собственную линию, которая соединена с объединенными энергосистемами России. Поэтому персонал украинский должен перевести энергоблок № 5 в более безопасное состояние, то есть в холодную остановку, в котором находятся другие 5 энергоблоков. Поэтому тепловыделение там уменьшено за семь месяцев остановки и воды нужно меньше. И даже с учетом испарения водяной площади пруда охлаждения воды должно быть достаточно для работы систем безопасности. Это моя точка зрения.

Полную версию интервью с Ольгой Кошарной слушайте на Radio NV: