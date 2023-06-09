Ситуация на ЗАЭС. Уровень воды в пруду-охладителе стабилен — Энергоатом 9 июня, 10:32 Запорожская АЭС (Фото:REUTERS/Александр Ермоченко)

Несмотря на подрыв Каховской ГЭС российскими оккупантами, ситуация вокруг Запорожской АЭС остается контролируемой. Уровень воды в пруду-охладителе достаточен для обеспечения потребностей станции, сообщает Энергоатом.

По данным Энергоатома, по состоянию на утро пятницы, 9 июня, уровень воды в Каховском водохранилище в районе Никополя составляет 11,74 метров, а в пруду-охладителе ЗАЭС — 16,66 метров.

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Сообщается, что этого вполне достаточно для обеспечения потребностей станции.

В Энергоатоме напомнили, что энергоблоки ЗАЭС не работают с сентября 2022 года, поэтому с тех пор активного испарения воды из пруда-охладителя не происходит.

Ранее генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси отмечал, что подрыв Каховской ГЭС представляет опасность для работы ЗАЭС. По его словам, есть риск остаться без необходимого уровня воды для охлаждения реакторов уже через несколько недель.

Каховская ГЭС — последние новости о подрыве

В ночь на вторник, 6 июня, войска РФ взорвали Каховскую ГЭС, которую контролируют более года. Городам и селам ниже по Днепру грозит затопление. Пострадает также левобережье региона, которое контролируют оккупанты.

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Президент Владимир Зеленский на срочном заседании СНБО поручил провести эвакуацию из районов риска и обеспечить питьевой водой все города и села, которые получали воду из Каховского водохранилища.

В Укргидроэнерго сообщили, что Каховская ГЭС полностью разрушена и не подлежит восстановлению. В ОК Юг уточнили, что разрушена не вся дамба, но есть значительные повреждения.

В Минэкономики оценили масштабы разрушения и заявили, что на строительство новой ГЭС может потребоваться около 1 млрд долл и минимум пять лет.

Под угрозой затопления около 80 населенных пунктов региона, 16 тысяч человек на правобережье Херсонской области находятся в критической зоне.

Офис генпрокурора начал расследование по статье экоцид.

Зеленский назвал российский теракт на Каховской ГЭС крупнейшей рукотворной экологической катастрофой в Европе за десятки лет.

В Главном управлении разведки заявили, что подрыв россиянами Каховской ГЭС увеличивает угрозу ядерной катастрофы.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил Зеленскому создать комиссию с участием экспертов из Украины, РФ, ООН и международного сообщества, включая Турцию, для расследования подрыва Каховской ГЭС.

8 июня Украина и Организация объединенных наций согласовали план эвакуации населения из оккупированного Левобережья Херсонщины после подрыва Каховской ГЭС при условии обеспечения возможности безопасного проезда на оккупированные территории.

Председатель Укргидроэнерго Игорь Сирота сообщил, что уровень воды в Каховском водохранилище на вечер четверга составляет 12,5 м — это ниже так называемой «мертвой точки», ниже которой водозабор невозможен.