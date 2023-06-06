Российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС, началась эвакуация из опасных районов

6 июня, 06:49
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Скриншот видео соцсети/МОСТ

Скриншот видео соцсети/МОСТ

Российские войска взорвали Каховскую ГЭС во вторник, 6 июня. Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин заявил, что началась эвакуация жителей из опасных районов.

О подрыве сначала сообщили в оперативном командовании Юг. Там говорят, что уточняют масштабы разрушения, скорость и объемы воды, вероятные районы подтопления.

«Через пять часов вода достигнет критического уровня. Началась эвакуация жителей опасных районов. Все службы работают — ГСЧС, полиция, военные рядом», — заявил Прокудин.

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Он просит людей собрать документы и вещи первой необходимости и ждать автобусы. Жителей левого берега Прокудин призвал немедленно покинуть опасные территории и «сделать все возможное, чтобы обезопасить себя и спасти жизнь».

В МВД Украины заявили, что будут эвакуировать людей из потенциальных зон затопления на правобережной части реки Днепр. Речь идет о селах:

  • Николаевка
  • Ольговка
  • Лево
  • Тягинка
  • Понятовка
  • Ивановка
  • Токаревка
  • Понятовка
  • Приднепровское
  • Садовое
  • частично город Херсон — остров Корабел.

ОК Юг разместило инструкцию, что делать в случае подрыва Каховской ГЭС. Она есть на инфографике ниже:

https://www.facebook.com/OperationalCommandSouth/posts/pfbid0XuX8MXw9KnjAyReRzASc4DjQvZ5Lwu68tLyaE5ZQnLLpuYmJvY8aKQnNWpocCbfVl

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Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Херсонская область Вода Каховская ГЭС

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