Российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС, началась эвакуация из опасных районов 6 июня, 06:49 Скриншот видео соцсети/МОСТ

Российские войска взорвали Каховскую ГЭС во вторник, 6 июня. Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин заявил, что началась эвакуация жителей из опасных районов.

О подрыве сначала сообщили в оперативном командовании Юг. Там говорят, что уточняют масштабы разрушения, скорость и объемы воды, вероятные районы подтопления.

«Через пять часов вода достигнет критического уровня. Началась эвакуация жителей опасных районов. Все службы работают — ГСЧС, полиция, военные рядом», — заявил Прокудин.

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Он просит людей собрать документы и вещи первой необходимости и ждать автобусы. Жителей левого берега Прокудин призвал немедленно покинуть опасные территории и «сделать все возможное, чтобы обезопасить себя и спасти жизнь».

В МВД Украины заявили, что будут эвакуировать людей из потенциальных зон затопления на правобережной части реки Днепр. Речь идет о селах:

Николаевка

Ольговка

Лево

Тягинка

Понятовка

Ивановка

Токаревка

Понятовка

Приднепровское

Садовое

частично город Херсон — остров Корабел.

ОК Юг разместило инструкцию, что делать в случае подрыва Каховской ГЭС. Она есть на инфографике ниже:



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