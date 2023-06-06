Подрыв россиянами Каховской ГЭС усиливает угрозу ядерной катастрофы — ГУР 6 июня, 09:39 Оккупанты взорвали Каховскую ГЭС (Фото:t.me/DIUkraine)

Подрыв россиянами Каховской ГЭС усиливает угрозу ядерной катастрофы, сообщило ГУР во вторник, 6 июня.

«Это преступление усиливает угрозу ядерной катастрофы, поскольку наполняемость прудов-охладителей Запорожской атомной электростанции зависит от уровня воды в Днепре», — сказано в сообщении.

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В ГУР добавили, что оккупанты в панике взорвали плотину Каховского водохранилища — это очевидный теракт и военное преступление, которое станет доказательством в международном трибунале.

«6 июня 2023 года около 2.30 ночи российские оккупанты осуществили подрыв плотины Каховского водохранилища», — говорится в сообщении.

В украинской разведке заявили, что этот террористический акт создал смертельную опасность для украинских граждан в населенных пунктах на двух берегах Днепра ниже Каховского водохранилища.

«Это безоговорочный акт экоцида и очевидное военное преступление, влияние которого выходит далеко за пределы Украины и затрагивает экосистему всего Черноморского региона», — сказано в сообщении.

В ночь на вторник, 6 июня, войска РФ взорвали Каховскую ГЭС. Городам и селам ниже по Днепру грозит затопление, его пик ожидается через пять часов, ближе к полудню. Власти Херсонской ОВА объявили о срочной эвакуации.