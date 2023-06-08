В затопленных Олешках начали всплывать тела утонувших людей, уже известно о восьми погибших — мэр 8 июня, 17:43 Затопленные в результате подрыва россиянами Каховской ГЭС Олешки (Фото:Херсонщина | Олешки/Каховка/Телеграм)

В больницу временно оккупированных Олешек поступают тела утонувших людей из-за подрыва Россией Каховской ГЭС. По данным на 16:30, известно о восьми жертвах.

Об этом сообщил мэр города Евгений Рыщук в интервью Укринформу.

«Уже есть жертвы — утопленники, они начали массово всплывать», — сказал Рыщук.

Мэр сообщил, что в больницу города сегодня привезли восемь тел.

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Рыщук также рассказал, что, по словам свидетелей, на одной из улиц видно в окно дома, как там плавает тело.

В ночь на вторник, 6 июня, войска РФ взорвали Каховскую ГЭС, которую контролируют более года. Городам и селам ниже по Днепру грозит затопление. Пострадает также левобережье региона, которое контролируют оккупанты.

Президент Владимир Зеленский на срочном заседании СНБО поручил провести эвакуацию из районов риска и обеспечить питьевой водой все города и села, которые получали воду из Каховского водохранилища.

Президент назвал российский теракт на Каховской ГЭС крупнейшей рукотворной экологической катастрофой в Европе за десятки лет.

Украина и ООН согласовали план эвакуации населения из оккупированного Левобережья Херсонской области при условии обеспечения возможности безопасного проезда на оккупированные территории.