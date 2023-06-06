Подрыв россиянами Каховской ГЭС. Надеюсь, что оккупантам хватило мозгов, чтобы составить карты минирований — эксперт о ситуации на ЗАЭС 6 июня, 12:24 NV Премиум Вид на Запорожскую атомную электростанцию из города Никополь Днепропетровской области (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Что будет с Запорожской АЭС после подрыва россиянами Каховской ГЭС, в интервью Radio NV рассказала Ольга Кошарная, независимая экспертка по вопросам ядерной энергетики и безопасности.

— Какие сейчас могут быть последствия — краткосрочные, долгосрочные — после этих зверских действий оккупантов и создания большой катастрофы на юге Украины?

— Во-первых, я хочу подчеркнуть, что это нарушение статьи 56 Протокола 1 к Женевским конвенциям. Не надо взрывать дамбы, плотины и вести боевые действия рядом с атомными электростанциями. Это первое.

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Во-вторых, еще в феврале 2023 года уровень Каховского водохранилища снизился до 13,7 метров в связи с тем, что они пропускали воду в Северо-Крымский канал. Тогда эксперты оценили риски для ЗАЭС.

Сейчас пруд охладителей имеет уровень 16,6 метров, есть пруд охладителей Запорожской тепловой электростанции, есть бассейны рядом с прудом. Энергоблоки остановлены с сентября 2022 года, поэтому требуется меньше воды для охлаждения, чем когда они работают на мощности.

Поэтому риски есть, но пока ситуация стабильна.

Кроме того, после аварии на Фукусиме на площадке ЗАЭС есть мобильные насосные установки, которые имеют рукава, как на пожарных машинах, длиной до двух километров. Но проблема в том, что берег Энергодара и вокруг ЗАЭС, российские оккупанты заминировали.

Но я надеюсь, что мозгов хватило, чтобы составлять карты мин. То есть, чтобы подогнать к берегу Днепра эти мобильные насосные установки, надо, чтобы территория была разминирована.

Инфографика: NV

Есть другие альтернативные источники (о которых я не буду в публичном пространстве сообщать, но об этом все знает украинский персонал ЗАЭС) для того, чтобы не допустить тяжелой аварии с расплавлением активной зоны реакторов.

— Что будет с Запорожской АЭС в долгосрочной перспективе? Приходилось уже читать разные предположения, что может даже такое случиться, что ЗАЭС вообще не будет работать. Действительно ли это так?

— Во-первых, из моих источников я знаю (и об этом пишет МАГАТЭ), что они тянут резервные линии 330 киловольт к Запорожской тепловой электростанции с территории оккупированного Мелитополя, Молочанска. И эта линия соединена с объединенной энергосистемой России.

Они планировали, когда присоединят эту линию, повредить 750 киловольт, соединяющий АЭС для поставки электроэнергии для внутренних нужд, и поднять пятый энергоблок, который в горячей остановке сейчас, на мощность для дальнейшей эскалации и шантажа Украины и мира, имея уже как инструмент собственную линию, которая соединена с объединенной энергосистемой России. Поэтому украинский персонал должен перевести энергоблок № 5 в более безопасное состояние, то есть холодный останов, в котором находятся другие пять энергоблоков. Поэтому тепловыделение там уменьшено за семь месяцев остановки, и воды нужно меньше. И даже с учетом испарения пруда, охлаждения воды должно быть достаточно для работы систем безопасности. Это мое мнение.

— Энергоатом сообщает, что кто-то из МАГАТЭ должен сейчас быть на ЗАЭС. Реагирует ли МАГАТЭ как-то на эти новые события? Как реагирует международное сообщество?

— Миссия МАГАТЭ есть. Не было ротации из-за погодных условий, потому что дороги были подтоплены. Но, к сожалению, эксперты МАГАТЭ не влияют на российских военных и на руководство Запорожской АЭС от России. Они ограничены даже в маршрутах передвижения по площадке, при них всегда есть представитель ФСБ. Они не могут свободно общаться с персоналом и чтобы персонал ЗАЭС сопровождал их на объектах. Они фактически являются заложниками.

На мой взгляд, миссия МАГАТЭ выполнила свою миссию. И сейчас безопаснее для их жизни уехать оттуда, потому что Россия способна абсолютно на все преступления, на все. Они могут как заложников взять миссию МАГАТЭ при выходе с ЗАЭС, например.

Я считаю, что все инициативы [главы МАГАТЭ] Гросси (речь идет о пяти принципах МАГАТЭ по защите ЗАЭС — ред.) не дадут результата, потому что Россия не пойдет на это. Более того, на заседании Совета безопасности 30 мая [представитель РФ] Небензя даже не сказал, что приняты во внимание эти принципы. Он говорил, что мы выполняем все международные обязательства и нормы законодательства России по использованию ядерной энергии, поэтому не будем мы эти принципы выполнять: «Боекомплектов на ЗАЭС нет, военных тоже нет, а только российская Нацгвардия для охраны станции от „украинских нацистов“».

[Представитель Украины] Кислица заявил, что мы приняли во внимание эти принципы, но мы хотим, чтобы они были дополнены еще несколькими. И это было внесено в резолюцию Совета управляющих МАГАТЭ.

Но МАГАТЭ бессильна, [не может на Россию] влиять, как и другие международные организации (ООН, Международный Красный крест, ОБСЕ и т. д. ).