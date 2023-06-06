Каховская ГЭС полностью разрушена, восстановить ее нельзя — Укргидроэнерго

6 июня, 09:16
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Россияне взорвали плотину Каховской ГЭС (Фото:Скриншот видео/Энергоатом)

Россияне взорвали плотину Каховской ГЭС (Фото:Скриншот видео/Энергоатом)

Каховская ГЭС полностью разрушена в результате подрыва российскими оккупантами в ночь на вторник, 6 июня. Восстановить ее нельзя.

Об этом заявили в компании Укргидроэнерго.

«В результате подрыва машинного зала изнутри Каховская ГЭС полностью разрушена. Станция восстановлению не подлежит», — говорится в сообщении.

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По предварительному прогнозу, ожидается, что вода из водохранилища будет сходить в течение следующих четырех дней.

По состоянию на 09:00 уровень воды в Каховском водохранилище стремительно снижается. В Энергоатоме говорили, что сейчас ситуация на оккупированной Запорожской АЭС контролируемая, хотя подрыв и может иметь для нее негативные последствия.

В ночь на вторник, 6 июня, российские войска взорвали Каховскую ГЭС. Городам и поселкам ниже по Днепру грозит затопление, его пик ожидается ближе к полудню. Власти Херсонской ОГА объявили о срочной эвакуации жителей из опасных районов — на правом берегу в критической зоне 16 тысяч человек.

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По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, есть угроза затопления до 80 населенных пунктов. Президент Украины Владимир Зеленский созвал экстренное заседание СНБО.

Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Каховская ГЭС

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