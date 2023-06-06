Военные РФ осуществили подрыв Каховской ГЭС изнутри, не вся дамба разрушена — Гуменюк 6 июня, 10:21 Военные РФ осуществили подрыв Каховской ГЭС (Фото:Maxar Technologies/Handout via REUTERS)

Во вторник, 6 июня военные РФ осуществили подрыв Каховской ГЭС изнутри, не вся дамба разрушена, заявила спикер Сил обороны Юга Наталья Гуменюк.

По ее словам, есть существенное повреждение участка. Объемы разрушения — большие, именно поэтому подъем воды может быть высокий.

Гуменюк заявила, что это был не ракетный удар: «даже по виду повреждений, по внешнему виду самой дамбы видно, что подрыв произошел изнутри».

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«Они решили, что сейчас таким образом они смогут остановить контрнаступление украинских сил. [] Они пытаются увеличить площадь водной поверхности, чтобы украинские силы обороны не прибегли к форсированию», — сказала она в эфире Радио Свобода.

В то же время, Гуменюк не уточнила, как именно это может больше повлиять на контрнаступление.

По ее словам, теперь «полоса огневых позиций» военных РФ подвинется, потому что «вода сделает свое дело». То, что украинским силам не удавалось благодаря боевой работе — произошло в соответствии с просчетами России.

Гуменюк добавила, что это означает, что «немного легче» будет херсонцам на правом берегу Днепра в вопросе обстрелов.

Подрыв Каховской ГЭС — что известно

Инфографика: NV

В ночь на вторник, 6 июня, войска РФ взорвали Каховскую ГЭС. Городам и селам ниже по Днепру грозит затопление, его пик ожидается через пять часов, ближе к полудню.

Власти Херсонской ОВА объявили о срочной эвакуации.

По данным Укргидроэнерго, ГЭС разрушена полностью, восстановить ее невозможно.

