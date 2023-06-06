Болезни, переселение, вымирание. Каких последствий для людей и природы ожидают от подрыва Каховской ГЭС экологи 6 июня, 20:30 NV Премиум Жители Херсона смотрят на прибывающую воду. (Фото:REUTERS/Иван Антипенко)

Апокалиптические сценарии того, что произойдет на Херсонщине из-за спровоцированного россиянами большого наводнения, от трех специалистов по защите окружающей среды.

В ночь на 6 июня россияне уничтожили Каховскую ГЭС, разрушив плотину водохранилища, а образовавшееся наводнение угрожает более чем 80 населенным пунктам Херсонщины. NV поговорил с тремя экспертами относительно будущего региона и тех экологических последствий, которые вызвал акт российского террора.

Видео дня

По сложности это почти Чернобыльская катастрофа

Алексей Рябчин, эксперт в сфере энергетики, климата и защиты окружающей среды, бывший заместитель министра энергетики и защиты окружающей среды:

В Украине существуют определенные законы и протоколы о чрезвычайном положении: кто что делает. Это все разработано. На местах сейчас делают то, что должны делать: спасают людей, животных, имущество. Мы видим в центре все решения, которые надо было принять. Президент собрал СНБО, премьер-министр собрал комиссию по чрезвычайным ситуациям, выделили средства из резервных фондов, дали поручение, рамка есть и мы видим, что государство дает соответствующую катастрофе реакцию.

Впрочем это действительно экоцид, который по сложности пожалуй можно сравнивать с Чернобыльской катастрофой.

Стране нанесены разрушения и ущерб на миллиарды долларов, — это разрушенные жизни, дома, судьбы людей. Мы не знаем, чем взрывали плотину, какие там ядовитые вещества сейчас присутствуют в этой воде. Мы не понимаем, как подтопление повлияет на качество питьевой воды, на те водные режимы, которые будут применены в городах ниже по течению Днепра и выше. Но мы видим, что нехватку воды на себе например уже сейчас испытывает такой большой город, как Кривой Рог, — а там есть потребность не только в питьевой воде, но в технической (для обеспечения работы промышленных объектов). Мы должны понимать, что скорее всего, эпидемиологическая ситуация на юге страны существенно ухудшится: жара, отсутствие качественной воды, быстрое размножение бактерий, массовая гибель животных — все это может привести к вспышке инфекционных заболеваний в регионе.

Вследствие разрушения Каховской ГЭС, мы будем иметь проблемы с сельским хозяйством региона. Это вопрос мелиорации и водоотведения на этих территориях, скорее всего, много таких систем разрушено. Главный аграрный регион Украины получил существенный ущерб, а это уже вопрос продовольственной безопасности, который выходит за пределы Украины. Вода из водохранилища в конце концов неконтролируемо идет в Черное море. Это вопрос опреснения Черного моря и его экологии не только для Украины, но и для соседних государств-членов НАТО и ЕС.

Уже сегодня нам надо анализировать те последствия, которые мы будем иметь и для энергосистемы Украины. Сможет ли Запорожская АЭС функционировать после того, как мы ее освободим при существующих условиях? Если нет, то последствия будут для промышленных предприятий региона и его потенциала. Нам придется очень многое считать.

Мы уже не увидим Херсонщину такой, какой она была

Марьяна Гинзула, эксперт по охране водных ресурсов, председатель комитета охраны водных ресурсов, водного управления и экомодернизации водной сферы в Международной ассоциации профессионалов окружающей среды (PAEW):

Риск подрыва дамбы Каховской ГЭС нам известен с конца 2022 года. Все мы надеялись, что россияне не решатся совершить такое преступление против целого региона, ведь оно заберет столько жизней и бесценных природных ресурсов. Очевидно, что основная цель врага — нанести нам максимальные потери через уничтожение наших природных ресурсов. Это преступление шокирует своими масштабами.

Сегодня первоочередными мерами является эвакуация людей из городов, сел и поселков Херсонщины, под угрозой затопления. На наших территориях эта эвакуация происходит под обстрелами, на оккупированных территориях мы не видим организованной эвакуации. Скорее всего, будет несколько волн беженцев с Херсонщины. Люди, часть из которых не находится в зоне непосредственного подтопления, вероятно будут иметь проблемы с питьевой водой, поэтому необходимость жить довольно долгое время на подвозной воде в регионе с разрушенными возможностями для жизни могут привести к следующей волне миграции людей из Херсонщины, через несколько недель или месяцев.

Водообеспечение питьевой водой объектов, которые пользовались ею из Каховского водохранилища, будет представлять проблему для государства и приводить к дополнительным расходам, — это еще один рычаг российского террора. Но, возможно, это даст шанс реализовать новые методы сбора и доставки воды от наших партнеров Уже сейчас Каховская ГЭС не подлежит ремонту, поэтому в будущем встанут вопросы ее восстановления, или наоборот, альтернативных способов решить проблемы водоснабжения региона. Война приносит разрушение, но и дает шанс инновациям.

В среднесрочной перспективе нам стоит ожидать потери экосистемы — многочисленных природоохранных объектов этого региона. Без своих сред обитания животные, птицы обречены на сокращение популяции, растения — на уничтожение. Ландшафты подвергаются преобразованиям. Мы уже не увидим Херсонщины, какой она была до этой катастрофы. Уже сегодня некоторые говорят об опустынивании территории Херсонщины и Северного Крыма. Но у меня более оптимистичный взгляд на ситуацию, потому что природа всегда берет свое.

Вспомните Чернобыльскую зону: там мы тоже ждали пустыню, а видим буйство растений, непомерный прирост количества животных, которые вообще туда сбежались, потому что это заповедная зона. Даже непродолжительная передышка от человеческой деятельности и техногенеза дает природе шанс. Соответственно земли, которые получат такой отдых, могут вернуться к состоянию естественного, из того искусственного, в котором они находятся уже около 70 лет, и это не обязательно пустыня. Конечно, это ведет за собой большие потери для украинского агросектора, который в этом регионе является важным для его самообеспечения, прибыльности и существования.

Наибольший ущерб от этой катастрофы — уничтожение биологического разнообразия Украины



Павел Гольдин,доктор биологических наук, зоолог, эколог:

Происходят сильные разрушения как домов, инфраструктуры и агротехнических сооружений, так и природных экосистем Херсонщины. В частности, ожидается, что пострадают Олешковские пески и Черноморский биосферный заповедник. Вероятнее всего, будут нанесены огромные потери для природных комплексов и это произойдет в ближайшие пять дней. Новая Каховка, Олешки, Голая Пристань, ряд меньших населенных пунктов окажутся под водой и это то, что мы уже сейчас к сожалению понимаем.

Разрушение Каховской ГЭС приведет к утечке больших объемов пресной воды в Черное море. В этом, как раз, нет ничего плохого, потому что последние годы мы, наоборот, наблюдали чрезмерное осолонение Черного моря.

Однако есть другая серьезная угроза — попадание в море загрязняющих веществ, тяжелых металлов, остатков удобрений, которые накапливались в донных отложениях Каховского моря, в результате промышленной и аграрной деятельности вдоль Днепра. Но самая большая потенциальная угроза, чего мы все боимся, это то, что у нас будет дальше с Запорожской АЭС. Потому что пока что вода в охладителях есть, они в хорошем состоянии: Энергоатом пообещал, что по крайней мере две недели все будет в порядке. Но что у нас будет через две недели, что еще придумают оккупанты — большой вопрос. Самая большая угроза для морской экосистемы — это потенциальная угроза радиационного инцидента.

Наибольший ущерб от этой катастрофы — уничтожение биологического разнообразия Украины. Мы — супераграрное государство, у нас почти 72% территории — это пахотные земли сельхоз назначения. Поэтому у нас почти не осталось дикой природы. А из этой дикой природы у нас есть: леса в Полесье, в Карпатах, есть немного лесов в Крыму и осталась капелька степей, а остальное — это морские побережья. Поэтому то, что мы имеем сейчас в этих речных долинах, в частности в Нижнем Днепре и на морских побережьях Черного моря — это наше самое большое природное богатство. И именно там сосредоточена уникальная природа нашей страны. То есть если вы спросите у биолога, что такое Украина на карте биологического разнообразия мира, и какой вклад она дает в мировое природное наследие, какие у нас есть уникальные виды животных или растений, то вам будут называть виды, которые живут именно здесь, на Черноморском побережье или в водах Черного моря. То есть, у нас больше уникальных элементов природы и нет, на самом деле. И сегодня они под угрозой уничтожения.