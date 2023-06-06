Зеленский назвал подрыв Каховской ГЭС крупнейшей рукотворной экологической катастрофой в Европе за десятки лет 6 июня, 15:38 Владимир Зеленский (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к лидерам Бухарестской девятки после подрыва Каховской ГЭС. Он заявил, что российский теракт вызвал крупнейшую рукотворную экологическую катастрофу в Европе за десятки лет, сообщили в Офисе президента.

«К сожалению, уже больше года Россия контролирует и дамбу, и всю Каховскую ГЭС. Взорвать ее как-то извне — обстрелами — физически нереально. Она была заминирована. Заминирована именно российскими оккупантами и взорвана ими. Абсолютно сознательный, подготовленный взрыв. Они точно знали, что они делают», — сказал Зеленский.

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Он заявил, что Россия является «наиболее опасным террористом в мире» и ее поражение будет наиболее весомым вкладом в безопасность Европы и всего мира.

«Это самая большая рукотворная экологическая катастрофа в Европе за десятки лет. И это самый опасный террорист в мире. И поэтому поражение России — поражение, которое мы все равно обеспечим, — будет наиболее весомым вкладом в безопасность нашего с вами региона, нашей Европы и всего мира», — подчеркнул президент.

Зеленский призвал европейский лидеров быть более решительными и избавиться от неопределенности относительно перспектив безопасности в Европе.

Он заявил, что именно слабость Европы и мира является основной надеждой террористов.

«Больше никакой слабости в Европе по отношению к злой агрессии! Больше никакой неопределенности относительно перспектив безопасности в Европе! Каждый наш шаг, каждое наше решение, каждый наш саммит должны усиливать всех нас в защите от российского террора. И бесспорно, это должен обеспечить Вильнюсский саммит НАТО», — сказал президент.

Каховская ГЭС — последние новости о подрыве

В ночь на вторник, 6 июня, российские войска взорвали Каховскую ГЭС. Власти Херсонской ОГА объявили о срочной эвакуации. Городам и поселкам ниже по Днепру грозит затопление.

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Глава Европейского Совета Шарль Мишель заявил, что шокирован «беспрецедентной» атакой россиян, а генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич назвала подрыв «преступным и безответственным».

По заявлению Энергоатома, подрыв россиянами плотины Каховской ГЭС может иметь негативные последствия для оккупированной Запорожской АЭС. Однако по состоянию на 08:30 6 июня, ситуация контролируемая.

В компании Укргидроэнерго заявили, что Каховская ГЭС полностью разрушена в результате подрыва российскими оккупантами и восстановлению она не подлежит. Однако, по словам пресс-секретаря Сил обороны Юга Натальи Гуменюк, не вся дамба разрушена.

Президент Украины Владимир Зеленский на срочном заседании СНБО поручил провести эвакуацию из районов риска и обеспечить питьевой водой все города и села, которые обеспечивались водой из взорванного россиянами Каховского водохранилища.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что разрушение Каховской дамбы ставит под угрозу жизни тысяч мирных жителей и наносит серьезный ущерб окружающей среде.

