Украина обратилась в Международный уголовный суд из-за подрыва оккупантами Каховской ГЭС 6 июня, 22:24 Херсон после теракта России на Каховской ГЭС, 6 июня 2023 года (Фото:REUTERS/Stringer)

Генеральный прокурор Андрей Костин сообщил прокурору Международного уголовного суда Кариму Хану о подрыве дамбы Каховской ГЭС российскими оккупантами.

Как сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора, Костин подписал и отправил документ, которым Украина передает МУС всю информацию о военном преступлении России на Каховской ГЭС.



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«Атака на Каховскую ГЭС — гражданский объект, содержащий опасные силы — является военным преступлением. Сделаем все, чтобы привлечь виновных к ответственности. Мы открыты к сотрудничеству с МУС и готовы предоставлять все необходимые доказательства, которые собирают и обрабатывают прокуроры, для установления и наказания всех причастных к этому преступлению», — сказал он.

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Подрыв Каховской ГЭС — что известно

В ночь на вторник, 6 июня, войска РФ взорвали Каховскую ГЭС, которую контролируют больше года. Городам и селам ниже по Днепру грозит затопление. Пострадает также левобережье региона, которое контролируют оккупанты.



Президент Владимир Зеленский на срочном заседании СНБО поручил провести эвакуацию из районов риска и обеспечить питьевой водой все города и села, которые получали воду из Каховского водохранилища.



В Укргидроэнерго сообщили, что Каховская ГЭС полностью разрушена и не подлежит восстановлению. В ОК Юг уточнили, что разрушена не вся дамба, но есть значительные повреждения.



Под угрозой затопления около 80 населенных пунктов региона, 16 тысяч человек на правобережье Херсонской области находятся в критической зоне.



Офис генпрокурора начал расследование по статье экоцид.



Зеленский назвал российский теракт на Каховской ГЭС крупнейшей рукотворной экологической катастрофой в Европе за десятки лет.



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В Главном управлении разведки заявили, что подрыв россиянами Каховской ГЭС увеличивает угрозу ядерной катастрофы.

