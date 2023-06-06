Украина обратилась в Международный уголовный суд из-за подрыва оккупантами Каховской ГЭС

6 июня, 22:24
Поделиться:
Херсон после теракта России на Каховской ГЭС, 6 июня 2023 года (Фото:REUTERS/Stringer)

Херсон после теракта России на Каховской ГЭС, 6 июня 2023 года (Фото:REUTERS/Stringer)

Генеральный прокурор Андрей Костин сообщил прокурору Международного уголовного суда Кариму Хану о подрыве дамбы Каховской ГЭС российскими оккупантами.

Как сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора, Костин подписал и отправил документ, которым Украина передает МУС всю информацию о военном преступлении России на Каховской ГЭС.

Видео дня

Читайте также:
Катастрофический ущерб на поколения. Пять самых губительных последствий нового преступления россиян — подрыва Каховской ГЭС

«Атака на Каховскую ГЭС — гражданский объект, содержащий опасные силы — является военным преступлением. Сделаем все, чтобы привлечь виновных к ответственности. Мы открыты к сотрудничеству с МУС и готовы предоставлять все необходимые доказательства, которые собирают и обрабатывают прокуроры, для установления и наказания всех причастных к этому преступлению», — сказал он.

Инфографика: NV

Подрыв Каховской ГЭС — что известно

В ночь на вторник, 6 июня, войска РФ взорвали Каховскую ГЭС, которую контролируют больше года. Городам и селам ниже по Днепру грозит затопление. Пострадает также левобережье региона, которое контролируют оккупанты.

Читайте также:

Подтопленный стадион в Новой Каховке по состоянию на 11 часов утра после подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС (Фото:t.me/Tsaplienko) Болезни, переселение, вымирание. Каких последствий для людей и природы ожидают от подрыва Каховской ГЭС экологи

Президент Владимир Зеленский на срочном заседании СНБО поручил провести эвакуацию из районов риска и обеспечить питьевой водой все города и села, которые получали воду из Каховского водохранилища.

В Укргидроэнерго сообщили, что Каховская ГЭС полностью разрушена и не подлежит восстановлению. В ОК Юг уточнили, что разрушена не вся дамба, но есть значительные повреждения.

Под угрозой затопления около 80 населенных пунктов региона, 16 тысяч человек на правобережье Херсонской области находятся в критической зоне.

Читайте также:
«Прикрыли себе соломинкой задницу». Журналист рассказал о «странном совпадении», которое касается подрыва Россией Каховской ГЭС

Офис генпрокурора начал расследование по статье экоцид.

Зеленский назвал российский теракт на Каховской ГЭС крупнейшей рукотворной экологической катастрофой в Европе за десятки лет.

Инфографика: NV

В Главном управлении разведки заявили, что подрыв россиянами Каховской ГЭС увеличивает угрозу ядерной катастрофы.

Редактор: Нина Григорская

Теги:   Международный уголовный суд Военные преступления РФ Офис генерального прокурора Андрей Костин Война России против Украины Каховская ГЭС Подрыв Каховской ГЭС

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X