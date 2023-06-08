«Через несколько недель или месяц». Гендиректор МАГАТЭ предупредил о рисках для работы ЗАЭС после подрыва Каховской ГЭС 8 июня, 08:56 Запорожская АЭС может остаться без необходимого объема воды для охлаждения реакторов (Фото:Alexander Ermochenko/File Photo/Reuters)

Подрыв Каховской ГЭС представляет опасность для работы Запорожской АЭС, есть риск остаться без необходимого уровня воды для охлаждения реакторов уже через несколько недель.

Об этом заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в интервью Sky News.

По его словам, в худшем случае есть риск «получить ядерный расплав с трагическими экологическими последствиями».

Видео дня

«Конечно, опасность существует, возможно, через несколько недель или месяц, но что-то нужно делать. Мы не хотим сеять панику, но это серьезная ситуация, потому что обычно в этих реакторах должен циркулировать гарантированный объем воды. Если вы начнете терять эту способность, тогда у вас возникнет проблема. Проблема может быть отодвинута на несколько дней или недель, но она будет существовать», — отметил Гросси.

Гендиректор МАГАТЭ напомнил, что на следующей неделе планирует посетить захваченную войсками РФ Запорожскую АЭС, чтобы оценить ситуацию. Он добавил, что поведение реки в ближайшие несколько дней определит общее воздействие на станцию.

Читайте также: Ольга Кошарная Как повлияет на ЗАЭС подрыв дамбы Каховской ГЭС

Ранее гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что непосредственного риска для безопасности для ЗАЭС в результате подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС нет.

По словам главы Энергоатома Петра Котина, сейчас станция охлаждается с помощью собственного пруда-охладителя, который отделен от Каховского водохранилища.

7 июня первый заместитель городского головы Энергодара Иван Самойдюк заявил, что местным жителям лучше покинуть город, потому что ситуация на захваченной российскими оккупантами ЗАЭС может в любой момент выйти из-под контроля.

Подрыв Каховской ГЭС — что известно

В ночь на 6 июня войска РФ взорвали Каховскую ГЭС, которую контролируют больше года. Города и села ниже по Днепру затопило полностью или частично. Речь идет о почти 30 населенных пунктах.

Эвакуация с правобережья Херсонской области продолжается третьи сутки. На оккупированном левобережье, которое пострадало от затопления значительно больше, разворачивается катастрофа. Мэр Олешек сообщил о первых погибших.

Инфографика: NV

Президент Владимир Зеленский на срочном заседании СНБО поручил провести эвакуацию из районов риска и обеспечить питьевой водой все города и села, которые получали воду из Каховского водохранилища.

В Укргидроэнерго сообщили, что Каховская ГЭС полностью разрушена и не подлежит восстановлению. В ОК Юг уточнили, что разрушена не вся дамба, но есть значительные повреждения.

Офис генпрокурора начал расследование по статье экоцид.

В Минэкономики оценили масштабы разрушения и заявили, что на строительство новой ГЭС может потребоваться около 1 млрд долл и минимум пять лет.



Зеленский назвал российский теракт на Каховской ГЭС крупнейшей рукотворной экологической катастрофой в Европе за десятки лет. В Главном управлении разведки заявили, что подрыв россиянами Каховской ГЭС увеличивает угрозу ядерной катастрофы.

