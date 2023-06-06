Срочное заседание СНБО. Зеленский поручил провести эвакуацию и привлечь РФ к жесткой ответственности за подрыв Каховской ГЭС 6 июня, 11:37 Срочное заседание СНБО (Фото:Владимир Зеленский/Telegram)

Президент Украины Владимир Зеленский на срочном заседании СНБО поручил провести эвакуацию из районов риска и обеспечить питьевой водой все города и села, которые обеспечивались водой из взорванного россиянами Каховского водохранилища.

О результатах заседания он заявил в Telegram.

Глава государства заявил, что сейчас проводятся необходимые мероприятия для спасения людей. Задействованы все службы, военные, Правительство, Офис.

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Кроме того, на заседании СНБО обсудили и согласовали меры для привлечения России к ответственности.

«Согласован комплекс международных и безопасностных мер, чтобы привлечь Россию к ответственности за этот теракт. К жесткой ответственности», — говорится в сообщении.



Подрыв Каховской ГЭС — что известно

В ночь на вторник, 6 июня, российские войска взорвали Каховскую ГЭС. Власти Херсонской ОГА объявили о срочной эвакуации. Городам и поселкам ниже по Днепру грозит затопление, его пик ожидается в 11:00.



Инфографика: NV

Президент Украины Владимир Зеленский созвал экстренное заседание Совета национальной безопасности и обороны из-за подрыва дамбы.

По заявлению Энергоатома, подрыв россиянами плотины Каховской ГЭС может иметь негативные последствия для оккупированной Запорожской АЭС. Однако по состоянию на 08:30 6 июня, ситуация контролируемая.

Там пояснили, что стремительное снижение уровня воды в Каховском водохранилище является дополнительной угрозой для временно оккупированной Запорожской АЭС, поскольку вода оттуда необходима для подпитки для конденсаторов турбин и систем безопасности ЗАЭС.

В компании Укргидроэнерго заявили, что Каховская ГЭС полностью разрушена в результате подрыва российскими оккупантами и восстановлению она не подлежит. Однако, по словам пресс-секретаря Сил обороны Юга Натальи Гуменюк, не вся дамба разрушена.

