Подрыв Каховской ГЭС: начато расследование по статье экоцид — Офис генпрокурора 6 июня, 09:54 Каховская ГЭС (Фото:Wikimedia)

Из-за подрыва Каховской ГЭС начато досудебное расследование по фактам экоцида и нарушения законов и обычаев войны. Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.

Сообщается, что правоохранительные органы устанавливают масштабы разрушения и фиксируют преступление, совершенное армией страны-агрессора.

В ночь на вторник, 6 июня, российские войска взорвали Каховскую ГЭС. Власти Херсонской ОГА объявили о срочной эвакуации. Городам и поселкам ниже по Днепру грозит затопление, его пик ожидается через пять часов, ближе к полудню.



Видео дня

В компании Укргидроэнерго заявили, что Каховская ГЭС полностью разрушена в результате подрыва российскими оккупантами. Восстановлению она не подлежит.



Президент Украины Владимир Зеленский созывает экстренное заседание Совета национальной безопасности и обороны из-за подрыва дамбы.

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что россияне понесут ответственность за возможное лишение питьевой воды жителей оккупированного Крыма и юга Херсонской области, что может стать следствием подрыва плотины Каховской ГЭС.

По заявлению Энергоатома, подрыв россиянами плотины Каховской ГЭС может иметь негативные последствия для оккупированной Запорожской АЭС. Однако по состоянию на 08:30 6 июня, ситуация контролируемая.