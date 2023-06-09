Из-за подрыва Каховской ГЭС как минимум пятеро погибших, еще 13 человек пропали без вести — МВД 9 июня, 13:18 Затопленные дома в Херсоне (Фото:REUTERS/Vladyslav Smilianets)

В результате подрыва россиянами Каховской ГЭС погибли как минимум пять человек, еще 13 считают пропавшими без вести.

Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко в пятницу, 9 июня.

В Херсонской области подтоплены 48 населенных пунктов, из них: 34 (3625 домов) — на подконтрольной Украине территории, 14 — на временно оккупированной. Эвакуировали уже 2412 человек. Четверо погибших, 11 пострадавших в результате обстрела во время эвакуации.

Видео дня

В Николаевской области подтоплены 23 населенных пункта. Эвакуировали 825 человек, один погибший.



Подрыв Каховской ГЭС — что известно

В ночь на вторник, 6 июня, войска РФ взорвали Каховскую ГЭС, которую контролируют больше года. Города и села ниже по Днепру затопило полностью или частично.



В Укргидроэнерго сообщили, что Каховская ГЭС полностью разрушена и не подлежит восстановлению. В ОК Юг уточнили, что разрушена не вся дамба, но есть значительные повреждения.

Президент Владимир Зеленский на срочном заседании СНБО поручил провести эвакуацию из районов риска и обеспечить питьевой водой все города и села, которые получали воду из Каховского водохранилища.

Эвакуация с правобережья Херсонской области продолжалась даже ночью, тогда как на захваченном оккупантами левобережье, которое пострадало от затопления значительно больше, разворачивается катастрофа.



Офис генпрокурора начал расследование по статье экоцид, Украина обратилась в Международный уголовный суд.



Зеленский назвал российский теракт на Каховской ГЭС крупнейшей рукотворной экологической катастрофой в Европе за десятки лет. В Главном управлении разведки заявили, что подрыв россиянами Каховской ГЭС увеличивает угрозу ядерной катастрофы.

Городской голова временно захваченных Олешек Евгений Рыщук сообщил о минимум восьми погибших в результате подтопления.