Из-за подрыва Каховской ГЭС как минимум пятеро погибших, еще 13 человек пропали без вести — МВД
Затопленные дома в Херсоне (Фото:REUTERS/Vladyslav Smilianets)
В результате подрыва россиянами Каховской ГЭС погибли как минимум пять человек, еще 13 считают пропавшими без вести.
Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко в пятницу, 9 июня.
В Херсонской области подтоплены 48 населенных пунктов, из них: 34 (3625 домов) — на подконтрольной Украине территории, 14 — на временно оккупированной. Эвакуировали уже 2412 человек. Четверо погибших, 11 пострадавших в результате обстрела во время эвакуации.
В Николаевской области подтоплены 23 населенных пункта. Эвакуировали 825 человек, один погибший.
Подрыв Каховской ГЭС — что известно
В ночь на вторник, 6 июня, войска РФ взорвали Каховскую ГЭС, которую контролируют больше года. Города и села ниже по Днепру затопило полностью или частично.
В Укргидроэнерго сообщили, что Каховская ГЭС полностью разрушена и не подлежит восстановлению. В ОК Юг уточнили, что разрушена не вся дамба, но есть значительные повреждения.
Президент Владимир Зеленский на срочном заседании СНБО поручил провести эвакуацию из районов риска и обеспечить питьевой водой все города и села, которые получали воду из Каховского водохранилища.
Эвакуация с правобережья Херсонской области продолжалась даже ночью, тогда как на захваченном оккупантами левобережье, которое пострадало от затопления значительно больше, разворачивается катастрофа.
Офис генпрокурора начал расследование по статье экоцид, Украина обратилась в Международный уголовный суд.
Зеленский назвал российский теракт на Каховской ГЭС крупнейшей рукотворной экологической катастрофой в Европе за десятки лет. В Главном управлении разведки заявили, что подрыв россиянами Каховской ГЭС увеличивает угрозу ядерной катастрофы.
Городской голова временно захваченных Олешек Евгений Рыщук сообщил о минимум восьми погибших в результате подтопления.