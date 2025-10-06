Новая волна российских атак на энергетику: что известно о поражениях и где ввели графики отключения света

Пожар в Новобаварском районе Харькова после российского дронового удара в ночь на 6 октября 2025 года (Фото: ДСНС України via Telegram)

С начала осени Россия усилила атаки на объекты энергетической инфраструктуры Украины. На четвертый год полномасштабного вторжения отключения света зимой в Харькове могут стать самыми тяжелыми за всю войну, заявил 6 октября мэр этого города Игорь Терехов. В этом году, кроме ударов по объектам генерации и распределения электроэнергии, приоритетными целями оккупантов также становятся объекты газодобычи.

NV рассказывает, что сейчас известно о поражениях и где ввели графики отключения света.

Как Россия изменила стратегию ударов по энергетике в 2025 году

6 октября директор энергетических программ Центра экономических и политических исследований имени Александра Разумкова Владимир Омельченко рассказал в эфире Radio NV, что в 2025 году Россия изменила стратегию ударов по объектам энергетики Украины.

Реклама

«На сегодня мы видим, что в отличие от прошлых 2022−2023−2024 годов враг больше концентрирует свои удары не столько по большой энергогенерации — более 110 кВт, а он концентрируется именно на региональных энергетических системах — 110 кВт и ниже. Он пытается разрушить не всю систему сразу, одним ударом, как это было в ноябре 2022 года и в июле 2024 года, а он пытается разрушить региональные энергосистемы, прежде всего распределительные энергосети, которые находятся неподалеку от линии фронта», — отметил эксперт.

По его словам, основные удары по электросетям Россия нанесла в Черниговской, Сумской, Запорожской, и Херсонской областях.

Также Омельченко обратил внимание на интенсивные удары по газодобыче, нанесение которых Россией в начале холодного сезона он связывает с тем, что это основной энергоноситель для выработки тепла.

«Враг хочет, чтобы украинцы остались без тепла зимой, поэтому он и концентрирует удары именно на газодобыче. Были очень мощные удары в Полтавской области и по компании Укргазвидобування, и по компании ДТЭК. Много объектов вышло из эксплуатации», — напомнил эксперт.

Также он рассказал, что основные объекты энергоинфраструктуры защищены хорошо, но есть проблемы с защитой распределительных сетей на 110 кВт и меньше, которые сейчас и стали основными целями российских атак.

В начале сентября директор Центра исследований энергетики Александр Харченко говорил в интервью NV, что 70−80% энергетических объектов, которые можно было прикрыть, защищены и эта защита работает.

Он также заверил, что украинские города подготовили резервное питание для всей критической инфраструктуры.

«Большая часть городов Украины довольно неплохо подготовилась. Даже наиболее проблемные города, типа Одессы, Харькова, Киева, Сум, имеют и планы, и понимание как действовать», — уверял эксперт.

Крупнейшие поражения энергетики осенью 2025 года

Терехов 6 октября рассказал, что за последние дни россияне уничтожили две трансформаторные подстанции, которые питали Харьков.

Он также сообщил, что ночью в результате вражеской атаки 22 тысячи абонентов остались без электроэнергии, но благодаря работе энергетиков и коммунальных служб города число потребителей, которые сейчас остаются без электричества, снизилось до 3,5 тысячи.

14 сентября народный депутат из фракции Слуги народа, член комитета ВР по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк заявил, что за неделю до того в Трипольскую ТЭС в Киевской области попали 19 шахедов.



«Я не владею информацией, сколько у нас в Украине систем противовоздушной обороны, но если накануне зимы прилетает в теплоэлектростанцию такое количество шахедов и те восстановительные работы, которые продолжались на этой станции весь год, они сошли, скажем так, на нет», — сказал нардеп.

Харченко из Центра исследований энергетики, комментируя этот удар, объяснял, что ТЭС — это огромные здания и многогектарные объекты, которые никакими фортификациями полностью защитить невозможно.

Перед этим в Минэнерго сообщили, что в ночь на 8 сентября Россия массированно атаковала один из объектов тепловой генерации в Киевской области. РБК-Украина и Зеркало недели сообщали, что под атакой оказалась именно Трипольская ТЭС.

С начала сентября после российских атак несколько раз пропадал свет в Славянске, Краматорске и Дружковке Донецкой области. В частности электроснабжение в этих городах пропало после того, как в ночь на 3 октября Россия нанесла ракетный удар по Краматорску. Электроснабжение удалось восстановить на следующий день.

В ночь на 25 сентября Россия атаковала энергетические объекты в Винницкой области, в результате чего на некоторое время прекратилось электроснабжение и движение поездов.

2 октября после атаки шахедами на Одессу, в этом городе без электроснабжения временно остались 46 тысяч потребителей.

В ночь на 3 октября в результате массированного удара ракетами и дронами были повреждены объекты энергетической инфраструктуры на Полтавщине. Позже в компании ДТЭК уточнили, что были повреждены ее объекты газодобычи, в результате чего работа ряда этих объектов была остановлена. В то же время, Минэнерго Украины писало, что россияне ночью массированно ударили по газотранспортной инфраструктуре в нескольких областях Украины. А в Нафтогазе заявили, что в ночь на 3 октября российская армия осуществила самую массированную атаку на его газодобывающую инфраструктуру в Харьковской и Полтавской областях с начала полномасштабной войны.

Также в этот день из-за российских ударов без света остались жители Шостки и Шосткинского района и частично жители Конотопского района Сумской области. Кроме электросети, в Шостке были повреждены системы водоснабжения и газоснабжения.

Утром 5 октября из-за российской атаки без света некоторое время оставалась часть Львова.

Также в этот день после массированного российского обстрела без света осталась часть Черкасской области.

С сентября Россияне постоянно атакуют шахедами объекты энергетической инфраструктуры на Черниговщине, из-за чего в области уже ввели графики отключения света. 4 октября российская оккупационная армия нанесла удар по объекту инфраструктуры в Чернигове, возник масштабный пожар. Руководитель Черниговской ОВА Вячеслав Чаус уточнил, что в Чернигове повреждены несколько важных объектов электроснабжения. Еще один удар по энергетической инфраструктуре Черниговщины россияне нанесли 6 октября.

После атаки в ночь на 5 октября без света остались более 67 тысяч абонентов в Запорожье и более 6 тысяч — в Запорожском районе. Сейчас электроснабжение уже восстановили.

Графики отключения света в Украине — что известно

После ряда российских атак графики отключения света введены на Черниговщине.

Награфики отключения света не вводились, однако по состоянию на 6 октября восстановление электроснабжения в Шосткинском районе еще продолжалось

На Харьковщине, несмотря на предупреждение Терехова о тяжелой зиме, графики отключения света пока тоже не применяются. Энергетикам пока удается восстанавливать электроснабжение после российских обстрелов энергетической инфраструктуры.

Также на данный момент не сообщалось о графиках отключений электроэнергии в Киевской, Запорожской, Одесской и Донецкой областях. В ДТЭК Донецкие электросети 6 октября отметили, что несмотря на постоянные обстрелы, их специалистам за неделю удалось вернуть свет почти 145 тысячам потребителей в 34 населенных пунктах.

В Винницаоблэнерго заявили, что отключений потребителей нет и не планируется, однако призвали ограничить потребление электроэнергии с 17:00 до 22:00.

В Полтаваоблэнерго заверили, что график почасовых отключений электричества применяться не будет, призвав перенести активное электропотребление на дневное время с 10:00 до 17:00.

В Львовоблэнерго не упоминали о графиках отключения света, но призвали потребителей не включать несколько мощных электроприборов одновременно с 10:00 до 22:00.

Читайте также: Зеленский провел Ставку по защите и восстановлению объектов энергетики после ударов РФ

Черкассыоблэнерго тоже не сообщало о графиках отключения света, но обратило внимание на распространение фейковой информации об экстренных отключениях света.

О распространении этого фейка в соцсетях первым написало Министерство энергетики

«Для придания правдоподобности, эти фейковые сообщения часто сопровождаются сфабрикованными графиками отключений для разных городов и использованием логотипа Министерства энергетики Украины. Если вы видите сообщение об отключении света с призывом подписаться на неизвестный Telegram-канал для получения деталей — это признак обмана и, вероятно, часть российской информационно-психологической операции», — заявило Минэнерго.

Также ведомство отметило, что актуальные и правдивые графики ограничений электроснабжения в случае их введения публикуются исключительно на официальных ресурсах облэнерго.