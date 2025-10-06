В Черниговской области российские оккупанты ударили по энергообъекту

В Черниговской области оккупанты ударили по энергообъекту (Фото: REUTERS/Yan Dobronosov)

В понедельник, 6 октября, российские оккупанты нанесли удар по энергетическому объекту в Черниговской области .

Об этом сообщает Черниговоблэнерго.

Уточняется, что удар был нанесен по району Ични.

Энергетики уже приступили к восстановлению, однако оно будет выполняться с учетом ситуации с безопасностью.

«Поэтому просим набраться терпения — мы делаем все возможное для скорейшего восстановления электроснабжения», — говорится в сообщении.

В ночь на 5 октября российские войска атаковали Чернигов и область ударными дронами типа Shahed. В результате атаки зафиксированы попадания в одно из местных предприятий, в городе частично пропал свет.

4 октября российская оккупационная армия нанесла удар по объекту инфраструктуры в Чернигове, возник масштабный пожар.

Руководитель Черниговской ОВА Вячеслав Чаус уточнил, что в Чернигове повреждены несколько важных объектов электроснабжения. Также РФ ударила по объекту инфраструктуры в городе.