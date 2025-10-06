«Уничтожены подстанции, питавшие город». Терехов предупредил, что грядущая зима будет самой тяжелой для Харькова за все годы войны

Спасатели ликвидируют последствия атак российских БпЛА на Харьков в ночь на 6 октября 2025 года (Фото: ГСЧС Харьковщины)

Приближающаяся зима будет самой тяжелой для Харькова за все годы полномасштабной войны, страна-агрессор Россия уничтожила трансформаторные подстанции, которые питали город.

Об этом в понедельник, 6 октября, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

«За последние дни враг уничтожил две трансформаторные подстанции, которые питали наш город. Это серьезный удар по мощностям АО Харьковоблэнерго. И, глядя на динамику атак, уже понятно, что грядущая зима будет самой тяжелой для Харькова за все годы войны», — предупредил он в своей публикации, размещенной в Telegram.

Реклама

Терехов также отметил, что необходимо «смотреть правде в глаза» — российский террор не прекратится. Враг и дальше будет пытаться лишить украинцев жизни, погрузить людей в темноту и холод.

«И в любой момент может произойти новый удар по критической инфраструктуре, который за секунды способен разрушить то, что мы создавали и восстанавливали месяцами», — подчеркнул мэр Харькова, добавив, что необходимо быть готовыми ко всему.

Он также сообщил, что ночью в результате вражеской атаки 22 тыс. абонентов остались без электроэнергии, но благодаря работе энергетиков и коммунальных служб города количество потребителей, которые сейчас остаются без электричества, снизилось до 3,5 тысяч.

В ночь на 6 октября российские беспилотники массированно атаковали один из районов Харькова. Без света остались более 20 тысяч жителей города.

За сентябрь российские захватчики нанесли по Харькову 34 удара беспилотниками.

Сильнее всего пострадала энергетическая инфраструктура, сообщал Терехов.