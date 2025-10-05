Во время массированной комбинированной атаки силы ПВО уничтожили 13 российских беспилотников в Черкасской области, обошлось без пострадавших, сообщил начальник ОВА Игорь Табурец.

«Тяжелая ночь. Семь часов на тревоге из-за массированного комбинированного обстрела нашей страны со стороны РФ», — написал он.

По данным ОВА, в Черкасском районе в результате падения дрона повреждены линии электропередач. Часть абонентов осталась без света.

Реклама

Утром 5 октября РФ запустила по Украине беспилотники и ракеты различных типов. В разных регионах, в частности западных, прозвучали взрывы. По данным Воздушных сил ВСУ, вечером Россия начала очередную атаку, запустив несколько волн беспилотников. Позже зафиксировали взлет стратегических бомбардировщиков Ту-95 и истребителей МиГ-31К, которые выпустили ракеты типа Кинжал и Х-101.

Основная часть воздушных целей направлялась в сторону западных регионов, в частности Львовской области. Во Львове жители слышали пролет дронов и работу сил ПВО, а после сообщения о приближении ракет в городе прогремела серия мощных взрывов, часть города осталась без света.

Кроме этого, российские войска осуществили комбинированную атаку на Запорожье, использовав ударные дроны и управляемые авиабомбы. В городе зафиксированы перебои с электро- и водоснабжением, а также пожар на территории одного из предприятий. Один человек погиб.