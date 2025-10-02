«Ситуация не улучшилась, а наоборот». На Черниговщине ужесточают графики отключения света

В Черниговской области ужесточают график почасовых отключений (ГПО), время со светом сократится у всех абонентов.

Об этом в четверг, 2 октября, предупредили в Черниговоблэнерго.

«К сожалению, сегодня ситуация в энергосистеме не улучшилась, а наоборот. Даже с учетом введенных ограничений электроснабжения, сети перегружены», — говорится в заявлении.

Реклама

Там также подчеркнули, что их мощности не хватает для одновременного обеспечения электричеством даже того небольшого количества потребителей, которое было предусмотрено графиком.

«Для недопущения обесточивания всех 100% абонентов области Общество вынуждено выполнять дополнительные отключения, которые не предусмотрены ГПО, а это означает, что время пребывания со светом сократится абсолютно у всех абонентов. Кроме того, будет отключаться и часть тех потребителей, которые в ГПО не заведены», — предупредили в Черниговоблэнерго.

Энергетики заверили, что отключения будут чередоваться, чтобы каждый имел хотя бы минимальное количество часов со светом для обеспечения первоочередных бытовых нужд.

«Энергетики работают круглосуточно, чтобы запустить поврежденные обстрелами объекты электроснабжения в работу», — подчеркнули в облэнерго.

Вечером 1 октября в Черниговской области ввели график почасовых отключений электроэнергии из-за обстрелов России энергетических объектов.

2 октября в Министерстве энергетики Украины сообщили, что по состоянию на утро четверга в результате атак российских БпЛА обесточены потребители в нескольких областях.

Отмечалось, что самая сложная ситуация на Сумщине и Черниговщине.

Там заверили, что энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть энергоснабжение.

Сейчас в приоритете запитка критической инфраструктуры и коммунально-бытовых потребителей. В отдельных регионах действуют ограничения потребления электроэнергии.

28 сентября президент Украины Владимир Зеленский во время вечернего видеообращения заявил, что Россия и в этом году пытается вызвать в Украине блэкаут.

«Были также российские удары по энергетическим объектам, и это уже, к сожалению, традиционная такая российская тактика — Россия пытается и в этом году ударить по Украине блэкаутом. Фактически в течение этих недель, когда продолжалась Генеральная Ассамблея ООН, Россия буквально каждый день, каждый час использовала для ударов по Украине. Очень подлые удары», — заявил украинский лидер.