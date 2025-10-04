В Краматорске, Дружковке и Константиновке восстановили электроснабжение после российской атаки 3 октября
Автобус проезжает мимо разрушенного россиянами многоквартирного дома в Краматорске, 10 сентября 2025 года (Фото: REUTERS/Thomas Peter)
В Краматорске, Дружковке и Константиновке, которые были обесточены в результате российской атаки 3 октября, восстановили электроснабжение.
Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.
«Энергетики в кратчайшие сроки устранили все последствия вчерашнего обстрела и вернули электроснабжение в дома 92 тысяч семей в Донецкой области», — отметил он.
По словам Филашкина, специалистам пришлось работать под постоянной угрозой обстрелов.
3 октября стало известно, что Дружковка, Константиновка и некоторые районы Краматорска остались без света в результате того, что Россия обстреляла энергетическую инфраструктуру.
Украинские мониторинговые каналы сообщили в 19:25, что зафиксировали «скоростную цель» на Краматорск и предположили, что вероятно, произошел удар по критической инфраструктуре.
Впоследствии Суспільне Донбас также сообщило, что в Краматорске прогремел взрыв. После него Краматорские РЭС сообщили, что «в связи с аварийным отключением без электроснабжения частично город Краматорск».
Президент Владимир Зеленский подтвердил российский удар баллистики в Донецкой области по энергообъекту.
Российский обстрел энергетической инфраструктуры 3 октября
3 октября Минэнерго сообщило, что россияне ночью массированно ударили по газотранспортной инфраструктуре в нескольких областях Украины. ДТЭК заявила о разрушении объекта газодобычи в Полтавской области.
Воздушные силы ВСУ сообщили, что в целом РФ атаковала Украину 416 средствами поражения, в том числе 35 ракетами. ПВО сбила 320 целей. Основным направлением удара были, по данным Воздушных сил, объекты критической инфраструктуры в Харьковской и Полтавской областях.
В Полтавской ОВА подтверждали, что российская армия ночью нанесла массированный удар дронами и ракетами по энергетике региона. Фиксировались попадания ракет, дронов и обломков сбитых целей на разных локациях.
Нафтогаз в этот день сообщил, что российская армия ночью осуществила самую массированную атаку на газодобывающую инфраструктуру Группы с начала полномасштабной войны. Под ударом были объекты в Харьковской и Полтавской областях.
Премьерка Юлия Свириденко заявила, что россияне пытаются сорвать отопительный сезон и терроризируют гражданское население.