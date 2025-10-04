В Краматорске, Дружковке и Константиновке восстановили электроснабжение после российской атаки 3 октября

Автобус проезжает мимо разрушенного россиянами многоквартирного дома в Краматорске, 10 сентября 2025 года (Фото: REUTERS/Thomas Peter)

В Краматорске, Дружковке и Константиновке , которые были обесточены в результате российской атаки 3 октября, восстановили электроснабжение.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

«Энергетики в кратчайшие сроки устранили все последствия вчерашнего обстрела и вернули электроснабжение в дома 92 тысяч семей в Донецкой области», — отметил он.

По словам Филашкина, специалистам пришлось работать под постоянной угрозой обстрелов.

3 октября стало известно, что Дружковка, Константиновка и некоторые районы Краматорска остались без света в результате того, что Россия обстреляла энергетическую инфраструктуру.

Украинские мониторинговые каналы сообщили в 19:25, что зафиксировали «скоростную цель» на Краматорск и предположили, что вероятно, произошел удар по критической инфраструктуре.

Впоследствии Суспільне Донбас также сообщило, что в Краматорске прогремел взрыв. После него Краматорские РЭС сообщили, что «в связи с аварийным отключением без электроснабжения частично город Краматорск».

Президент Владимир Зеленский подтвердил российский удар баллистики в Донецкой области по энергообъекту.

Российский обстрел энергетической инфраструктуры 3 октября

3 октября Минэнерго сообщило, что россияне ночью массированно ударили по газотранспортной инфраструктуре в нескольких областях Украины. ДТЭК заявила о разрушении объекта газодобычи в Полтавской области.

Воздушные силы ВСУ сообщили, что в целом РФ атаковала Украину 416 средствами поражения, в том числе 35 ракетами. ПВО сбила 320 целей. Основным направлением удара были, по данным Воздушных сил, объекты критической инфраструктуры в Харьковской и Полтавской областях.

В Полтавской ОВА подтверждали, что российская армия ночью нанесла массированный удар дронами и ракетами по энергетике региона. Фиксировались попадания ракет, дронов и обломков сбитых целей на разных локациях.

Нафтогаз в этот день сообщил, что российская армия ночью осуществила самую массированную атаку на газодобывающую инфраструктуру Группы с начала полномасштабной войны. Под ударом были объекты в Харьковской и Полтавской областях.

Премьерка Юлия Свириденко заявила, что россияне пытаются сорвать отопительный сезон и терроризируют гражданское население.