Россияне били ракетами и дронами по газотранспортной инфраструктуре Украины 3 октября 2025 года (Фото: ГСЧС Полтавщины)

Войска страны-агрессора России в ночь на пятницу, 3 октября, нанесли массированный удар по объектам энергетической инфраструктуры Украины, в частности, по газотранспортной инфраструктуре. Об этом сообщило Министерство энергетики Украины.

По данным министерства, оккупанты атаковали инфраструктуру дронами и ракетами в нескольких областях Украины.

Обновлено в 11:05. ДТЭК сообщила о российском ударе по энергетической инфраструктуре ДТЭК Нефтегаз, в результате чего работа ряда объектов газодобычи на Полтавщине была остановлена.

Сейчас на местах обстрелов работают спасатели и энергетики, чтобы ликвидировать последствия и стабилизировать ситуацию, добавили в Минэнерго.

Воздушные силы ВСУ ранее сообщили, что РФ ночью атаковала Украину 416 средствами поражения, в том числе 35 ракетами. ПВО сбила 320 целей. Основным направлением удара были, по данным Воздушных сил, объекты критической инфраструктуры в Харьковской и Полтавской областях. Также последствия фиксируют в Сумской, Днепропетровской, Одесской и Киевской областях.

В Полтавской ОВА подтвердили, что российская армия ночью нанесла массированный удар дронами и ракетами по энергетике региона. Фиксируются попадания ракет, дронов и обломков сбитых целей на разных локациях. Некоторые школы Полтавы перевели на дистанционку.

Также россияне били по энергообъектам Сумской области, в Шосткинском и Конотопском районах нет электроэнергии.