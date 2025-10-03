Нафтогаз сообщил о самом масштабном ударе РФ по газовым объектам Украины с начала войны (Фото: Группа Нафтогаз)

Российская армия в ночь на пятницу, 3 октября, осуществила самую массовую атаку на газодобывающую инфраструктуру Группы Нафтогаз с начала полномасштабной войны. Под ударом были объекты в Харьковской и Полтавской областях, сообщает Нафтогаз.

По данным компании, оккупанты ударили по инфраструктуре в двух регионах 35 ракетами, в том числе баллистическими, и 60 дронами. В результате атаки значительная часть объектов Нафтогаза повреждена, некоторые из них получили критические разрушения.

Председатель правления НАК Нафтогаз Украины Сергей Корецкий подчеркнул, что российский удар был нацелен на то, чтобы сорвать отопительный сезон.

«Целенаправленный террор против гражданских объектов, которые обеспечивают добычу и подготовку газа, используемых для обеспечения нормальной жизни людей. Никакого военного смысла», — указал Корецкий.

На местах обстрелов работают специалисты Нафтогаза, ГСЧС и другие аварийные службы.

Ранее 3 октября Минэнерго Украины сообщило, что россияне ночью массированно ударили по газотранспортной инфраструктуре в нескольких областях Украины. ДТЭК заявила о разрушении объекта газодобычи в Полтавской области.

Воздушные силы ВСУ сообщили, что в целом РФ атаковала Украину 416 средствами поражения, в том числе 35 ракетами. ПВО сбила 320 целей. Основным направлением удара были, по данным Воздушных сил, объекты критической инфраструктуры в Харьковской и Полтавской областях.

В Полтавской ОВА подтверждали, что российская армия ночью нанесла массированный удар дронами и ракетами по энергетике региона. Фиксируются попадания ракет, дронов и обломков сбитых целей на разных локациях.