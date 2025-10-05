В результате массированной атаки РФ часть Львова осталась без света

Люди прячутся в подземном паркинге во время российских ударов по Львову (Фото: REUTERS/Roman Baluk)

Во Львове в результате российской массированной атаки ракетами и дронами часть города осталась без света, известно о Рясном и Левандовке, сообщил городской голова Андрей Садовый.

«Часть Львова без света. Известно о Рясном и Левандовке. Выясняем детали. Просим сохранять спокойствие и оставаться в безопасных местах», — написал Садовый.

Также мэр сообщил, что из-за массированной вражеской атаки общественный транспорт во Львове пока не выезжает на маршруты.

Утром 5 октября РФ запустила по Украине беспилотники и ракеты различных типов. В разных регионах, в частности западных, прозвучали взрывы. По данным Воздушных сил ВСУ, вечером Россия начала очередную атаку, запустив несколько волн беспилотников. Позже зафиксировали взлет стратегических бомбардировщиков Ту-95 и истребителей МиГ-31К, которые выпустили ракеты типа Кинжал и Х-101.

Основная часть воздушных целей направлялась в сторону западных регионов, в частности Львовской области. Во Львове жители слышали пролет дронов и работу сил ПВО, а после сообщения о приближении ракет в городе раздалась серия мощных взрывов.

Кроме этого, российские войска осуществили комбинированную атаку на Запорожье, использовав ударные дроны и управляемые авиабомбы. В городе зафиксированы перебои с электро- и водоснабжением, а также пожар на территории одного из предприятий. Один человек погиб.