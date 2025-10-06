Директор энергетических программ Центра экономических и политических исследований имени Александра Разумкова Владимир Омельченко рассказал в эфире Radio NV , какую стратегию сейчас использует враг для ударов по энергетике и как оценивает готовность Украины справиться с угрозами.

Нужно [учитывать], что враг тоже учится. И он выбрал несколько иную стратегию, чем в прошлые периоды.

На сегодня мы видим, что в отличие от прошлых 2022−2023−2024 годов враг больше концентрирует свои удары не столько по большой энергогенерации — более 110 кВт, а он концентрируется именно на региональных энергетических системах — 110 кВт и ниже. Он пытается разрушить не всю систему сразу, одним ударом, как это было в ноябре 2022 года и в июле 2024 года, а он пытается разрушить региональные энергосистемы, прежде всего распределительные энергосети, которые находятся неподалеку от линии фронта.