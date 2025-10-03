Премьер Юлия Свириденко заявила, что россияне пытаются сорвать отопительный сезон в Украине (Фото: Группа Нафтогаз)

В ночь на 3 октября армия РФ осуществила крупнейшую с начала полномасштабного вторжения массированную атаку на газодобывающую инфраструктуру . Россияне пытаются сорвать отопительный сезон, сообщила премьер Юлия Свириденко.

Глава украинского правительства отметила, что российские оккупационные войска выпустили 35 ракет, включая баллистические, а также 60 дронов.

Под ударом оказалась газодобывающая инфраструктура на Харьковщине и Полтавщине. Все люди после удара остались живы, говорит Свириденко.

«ГСЧС Украины вместе с работниками Группы Нафтогаз работают для ликвидации последствий обстрелов, оценивают разрушения. Россияне терроризируют гражданское население и пытаются сорвать отопительный сезон», — сказала премьер.

Ранее 3 октября Минэнерго сообщило, что россияне ночью массированно ударили по газотранспортной инфраструктуре в нескольких областях Украины. ДТЭК заявила о разрушении объекта газодобычи в Полтавской области.

Воздушные силы ВСУ сообщили, что в целом РФ атаковала Украину 416 средствами поражения, в том числе 35 ракетами. ПВО сбила 320 целей. Основным направлением удара были, по данным Воздушных сил, объекты критической инфраструктуры в Харьковской и Полтавской областях.

В Полтавской ОГА подтверждали, что российская армия ночью нанесла массированный удар дронами и ракетами по энергетике региона. Фиксируются попадания ракет, дронов и обломков сбитых целей на разных локациях.