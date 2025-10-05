Россияне нанесли более 10 ударов по Запорожью: в городе перебои со светом и водой, горит предприятие, есть погибшая и раненые

Враг нанес не менее 10 ударов (Фото: @ivan_fedorov_zp)

В ночь на 5 октября российские войска совершили комбинированную атаку на Запорожье, использовав ударные дроны и управляемые авиабомбы. В городе зафиксированы перебои с электро- и водоснабжением, а также пожар на территории одного из предприятий.

Обновлено 03:55

Количество пострадавших возросло до шести, сообщил Федоров.

Об этом сообщил глава Запорожской ОГА Иван Федоров.



В результате атаки погиб человек, еще четверо получили ранения.

«Комбинированная атака на Запорожье. Враг нанес не менее 10 ударов шахедами и управляемыми авиабомбами: в некоторых районах перебои со светом и водой», — сообщил Федоров.

Позже он уточнил, что в результате удара возник пожар на одном из местных предприятий. Атака со стороны РФ на тот момент еще продолжалась.

«Как только позволит ситуация с безопасностью, специалисты начнут восстановление электро- и водоснабжения», — добавил глава ОГА.

Накануне, в ночь на 4 октября, российские войска уже атаковали Запорожскую область дронами. Тогда ранения получили три человека, были повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры.