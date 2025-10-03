Россия ударила по энергетической инфраструктуре в Краматорске, часть Донетчины обесточена

Часть Донецкой области обесточена в результате российских обстрелов по энергетической инфраструктуре. Без света остались Дружковка, Константиновка, а также некоторые районы Краматорска.

Об этом сообщил председатель Донецкой областной государственной администрации Вадим Филашкин.

Глава ОВА отметил, что россияне продолжают целенаправленно бить по критической инфраструктуре. 3 октября их мишенью стала энергетика.

По словам Филашкина, органы власти и соответствующие службы остаются на местах и продолжают работать.

Как только позволит ситуация с безопасностью, специалисты немедленно восстановят электроснабжение, добавил он.

В свою очередь украинские мониторинговые каналы сообщили в 19:25, что зафиксировали «скоростную цель» на Краматорск. Там предположили, что вероятно, произошел удар по критической инфраструктуре.