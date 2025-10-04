В Шостке в результате российского удара повреждены электросеть, водопровод и система газообеспечения

В Шостке повреждена электросеть в результате удара РФ (Фото: Национальная полиция Украины)

В результате российских обстрелов в городе Шостка Сумской области получили повреждения электросети, водоснабжение и система газоснабжения. Об этом сообщил городской голова Николай Нога.

По состоянию на 15:45 атака на город до сих пор продолжается, сообщали в Воздушных силах.

В Сумыоблэнерго добавили, что из-за обстрелов город полностью остался без электроснабжения, частично обесточен также Шосткинский район.

Реклама

В сумском филиале Газмереж сообщили, что из-за обстрелов повреждена газораспределительная станция. Жителей населенных пунктов Шостка, Воронеж, Богданка, Ображиевка, Ковтуново, Мироновка, Крупец и Шкирмановка призвали временно ограничить потребление природного газа.

Российский удар по вокзалу в Шостке

4 октября Россия дважды ударила по вокзалу в Шостке. Первый удар попал в локомотив пригородного поезда Терещинская — Новгород-Северский. Когда началась эвакуация людей, враг повторно атаковал и попал в электровоз поезда Киев — Шостка. Пострадали пассажиры и работники Укрзализныци. Второй удар оккупанты нанесли, когда продолжалась эвакуация после первого удара.

Сообщалось, что пострадали около 30 человек. В прокуратуре сообщили, что среди пострадавших в Шостке — 44-летняя женщина и трое ее сыновей.