Зеленский провел Ставку по защите и восстановлению объектов энергетики после ударов РФ

Чернигов во время отключения электроэнергии после того, как РФ нанесла удар по критически важной гражданской инфраструктуре, 2 октября 2025 года (Фото: REUTERS/Yan Dobronosov)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что провел заседание Ставки верховного главнокомандующего, на котором заслушал доклады по защите объектов энергетики от ударов РФ и их восстановлению.

В вечернем видеообращении глава государства сказал, что в пятницу, 3 октября, был очередной российский удар по газовой инфраструктуре Украины.

По его словам, накануне отопительного сезона россияне ищут способы нанести больше вреда украинцам.

«Только в одном этом ударе именно по газовым объектам было 35 ракет, в том числе баллистика. Комбинированный удар, только половину ракет удалось сбить», — отметил президент.

Зеленский отметил важность того, чтобы все люди, которые нуждаются в поддержке в каждой громаде, получили ее.

«Это прямая ответственность руководителей на местах, от областного уровня до каждого города, до каждой громады. Ресурсы для такой помощи есть», — отметил он.

Президент Украины добавил, что ожидает больших результатов и от военного командования, которое отвечает за беспилотную составляющую, защиту неба и прикрытие северо-восточных областей.

3 октября Минэнерго сообщило, что россияне ночью массированно ударили по газотранспортной инфраструктуре в нескольких областях Украины. ДТЭК заявила о разрушении объекта газодобычи в Полтавской области.

В Полтавской ОГА подтверждали, что российская армия ночью нанесла массированный удар дронами и ракетами по энергетике региона.

Нафтогаз заявил, что российская армия ночью осуществила самую массированную атаку на газодобывающую инфраструктуру Группы с начала полномасштабной войны. Под ударом были объекты в Харьковской и Полтавской областях.

Премьер Юлия Свириденко отметила, что россияне пытаются сорвать отопительный сезон и терроризируют гражданское население.