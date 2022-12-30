Путин боится вирусов и разочаровал свое окружение 30 декабря, 18:28

Чем жила страна 30 декабря 2022 года

● Путин разочаровал своих и теряет все. Кремлевский диктатор подошел к 23-й годовщине своего правления в максимальной внешней и внутренней изоляции за все эти годы на фоне провалов в Украине, написала The Washington Post. Более 300 дней жестокой войны разрушили десятилетия тщательно культивируемых экономических отношений России с Западом, превратили РФ в страну-изгоя, в то время как попытки Кремля заменить эти связи более тесным сотрудничеством с Индией и Китаем, похоже, терпят неудачу.

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Путин всегда полагался на тесный внутренний круг старых друзей и доверенных лиц, и, казалось, никогда никому полностью не доверял. Но теперь между ним и большей частью элиты возникает новая пропасть. По словам одного из чиновников, Путин «чувствует потерю своих друзей».

Среди российской элиты появляется все больше вопросов по поводу тактики Путина в 2023 году. Научный сотрудник Фонда Карнеги за международный мир Татьяна Станова рассказала, что в элитах возникает раскол между теми, кто хочет, чтобы диктатор остановил военное наступление, и теми, кто считает, что он должен продолжать эскалацию. «Среди его окружения огромное разочарование. Он явно не знает, что делать», — сказал один российский миллиардер, поддерживающий контакты с высокопоставленными чиновниками.

Российский чиновник сказал WP: единственный план Путина, по-видимому, заключается в «постоянных попытках заставить Запад и Украину начать переговоры» посредством авиаударов по критической инфраструктуре Украины и других угроз. Но, по его словам, диктатор готов говорить «только на своих условиях».

● Диктатор боится вирусов. К российскому диктатору стараются не подпускать даже самых лояльных пропагандистов, признал его спикер Песков. По его словам, глава кремлевского режима боится «вирусов». «Вирусы мутируют, появляются вирусы гриппа, а здоровье президента — это вопрос государственной безопасности», — объяснил пресс-секретарь Кремля.

● Комплекс кремлевской неполноценности. Британцы обнародовали сведения о Путине, которые хранились в Национальном архиве королевства. Как сообщила The Guardian, в них, в частности, содержится характеристика, которую дал в отношении него бывший премьер Тони Блэра (1997−2007 года). Во время своей встречи с вице-президентом США Диком Чейни в феврале 2001 года тот описывал Путина как «патриота, остро осознавшего, что Россия потеряла свое место в мире». В связи с этим британский премьер считал, что было бы лучше предоставить Путину место среди других мировых лидеров, и побуждать его «понять западные взгляды, а также перейти к западной экономической модели».

В архивных документах отмечено, что заверения, которые Путин давал на разных саммитах, оказались враньем, на фоне которого РФ занималась шпионской деятельностью против Великобритании, уровень которой был сопоставим с периодом «холодной войны». Кроме того, глава кремлевского режима заявлял, что не хотел, чтобы его считали противником НАТО, уверяя, что якобы не будет препятствовать его расширению.

● Пекин готов дружить с Москвой. Лидер Китая Си Цзиньпин во время видеопереговоров с российским диктатором заявил: его страна готова быть глобальным партнером для России. Об этом сообщило Reuters. По словам Си, назвавшего Путина своим «дорогим другом», Китай готов к стратегическому сотрудничеству с Россией на фоне «сложной ситуации в мире».

При этом российский диктатор отметил, что стремится усилить военное сотрудничество с Китаем и пригласил Си посетить РФ весной. По мнению Путина, «это продемонстрирует всему миру силу российско-китайских связей в ключевых вопросах».

● Русские боятся за свои Ту. После взрывов на авиабазе в Энгельсе (700 км от границы) россияне существенно сократили присутствие своих стратегических бомбардировщиков на аэродроме. Об этом написал портал The Drive. На спутниковых снимках от 29 декабря, которые получило издание, видно 11 российских стратегических бомбардировщиков, хотя 29 ноября таких самолетов было 26.

По словам аналитиков портала, существенных повреждений базы не наблюдается, но четыре бомбардировщика Ту-95 Bear и два Ту-160 Blackjack покрыты снегом: это свидетельствует о том, что россияне не использовали их после недавнего снегопада в Энгельсе.

● Во время отражения предполагаемой атаки беспилотника на военный аэродром в Энгельсе, одна из ракет российской ПВО чуть не влетела в жилой многоквартирный дом. Об этом свидетельствует обнародованное в соцсетях видео очевидцев.

● В Руднянском районе Волгоградской области РФ упали обломки, вероятно, российской крылатой ракеты, сообщило V1.RU. Визуально они напоминают части крылатой ракеты большой дальности из семейства Х-101/Х-102 — AS-23 KODIAK. 16 декабря в районе Волгограда уже обнаруживали обломки ракет , которые могли упасть там во время массированного удара РФ по Украине, — они рухнули на поля, лесопосадку и сараи в Еланском районе.

● 694 часа воздушных тревог. С начала полномасштабного вторжения России в Украину в Киеве погибли 120 его жителей (включая пятерых детей), еще 495 человек получили ранения (30 детей). Об этом рассказали в Киевской городской военной администрации. За это время столица пережила 52 воздушные атаки российских оккупантов, в результате было повреждено более 600 построек. Значительные разрушения испытала и критическая инфраструктура. За 310 дней полномасштабного вторжения воздушная тревога в столице раздавалась 638 раз. Общая продолжительность тревог — 693 часа 49 минут.

● В российском плену находятся более 3 тыс. украинских военнослужащих. Еще около 15 тыс. человек — военных и гражданских — числятся без вести пропавшими, заявила Алена Вербицкая, уполномоченная президента по обеспечению прав защитников Украины.

● Цифры, которые должны бы ужаснуть россиян. С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла 105 250 своих военных, за минувшие сутки — 690. Такие данные на утро 30 декабря обнародовал Генштаб ВСУ. Наибольшие потери войска РФ понесли на Лиманском и Бахмутском направлениях.

Также оккупанты лишились почти 19,5 тыс. единиц техники, среди которой: танки — 3026 (+8 за сутки), боевые бронированные машины — 6059 (+12), артсистемы — 2010 (+6), реактивные системы залпового огня — 423 (+0), средства ПВО — 212 (+0), самолеты — 283 (+0), вертолеты — 268 (+0), беспилотники оперативно-тактического уровня — 1740 (+23), крылатые ракеты — 711 (+58) и многое другое.

● Путину нужны новые смерти. РФ с 5 января готовит новую волну мобилизации, заявил глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью BBC. Он отметил, что у российских оккупантов огромные проблемы как с комплектованием существующих подразделений из-за их участия в боевых действиях и серьезных потерь, так и с формированием новых подразделений. По его словам, врагу уже не хватает живой силы.

● Буданов также заявил, что сейчас ни Украине, ни стране-агрессору не удается совершить значительные прорывы на поле боя: Киев ждет новых поставок вооружений.

● Атака дронов, которая провалилась. В ночь на 30 декабря РФ атаковала Украину иранскими дронами Shahed 131/136. Как сообщило командование Воздушных сил, враг выпустил 16 ударных беспилотников. Силы обороны Украины сбили их все. Атака велась с юго-восточного и северного направлений. Для преодоления системы ПВО оккупанты пытались использовать русло Днепра.

● Замглавы ОП Кирилл Тимошенко опубликовал фото последствий падения обломков сбитого дрона-камикадзе, который пытался атаковать Киев. Он уточнил, что в результате было повреждено четырехэтажное админздание в Голосеевском районе: произошел пожар, его ликвидировали. Также пострадал девятиэтажный жилой дом, там выбиты окна с первого по пятый этаж.

● Оружие — лучший инструмент достижения мира. Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что поставки оружия Украине — самый быстрый путь к миру. Свое мнение он высказал немецкому агентству DPA. «Мы знаем, что большинство войн заканчиваются за столом переговоров — наверное, и эта тоже — но мы знаем, что то, чего Украина может добиться на переговорах, неразрывно зависит от военной ситуации», — сказал он.

И для финала:

● Почти 100% украинцев верят в победу. 93% украинцев верят в победу Украины в войне с Россией. Таковы результаты опроса Фонда Деминициативы и Центра Разумкова (13−21 декабря, 2018 респондентов). Только 3% опрошенных сомневаются в таком исходе.

В победе Украины убеждено абсолютное большинство жителей всех регионов страны, но в восточных областях больше скептиков (10%) по сравнению с другими. Из тех, кто верит в победу Украины, 39% считают, что она наступит к лету 2023-го, 22% делают ставку на победу через 1−2 года, а еще 20% говорят о том, что она наступит в ближайшие месяцы.

54% украинцев видят победу в изгнании российских войск со всей территории Украины и восстановлении границ по состоянию на январь 2014 года. 22% опрошенных считают, что на этом нельзя останавливаться и нужно добиваться полного уничтожения войск РФ и распада России изнутри. Уступить определенные части оккупированных территорий в обмен на прекращение боевых действий и считать это победой готовы 18% респондентов. Из них 8% могут уступить только оккупированный Крым, а 6% - те территории, которые были оккупированы до 23 февраля 2022 года.

● И еще: НВ прощается со своим прежним брендом («Новое время») и оставляет лишь латинский вариант NV (New Voice).

И пусть NY (New Year) принесет нам и нашей стране победу.

Помните о том, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.