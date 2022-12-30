Кремль боится подпускать к Путину даже лояльных пропагандистов: Песков назвал причину 30 декабря, 13:37 В Кремле заявили, что общение Владимира Путина со СМИ «не будет прежним» (Фото:Alexei Danichev/REUTERS)

К российскому диктатору Владимиру Путину стараются не подпускать даже самых лояльных пропагандистов.

Это в пятницу, 30 декабря, признал его спикер Дмитрий Песков.

По его словам, глава кремлевского режима боится «вирусов».

«Вирусы мутируют, появляются вирусы гриппа, а здоровье президента — это вопрос государственной безопасности», — объяснил Песков страхи своего начальника.

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В связи с этим он предупредил, что общение Путина с представителями медиа «не будет прежним в обозримой перспективе».

Патологический страх Путина перед вирусами уже давно является поводом для насмешек в соцсетях.

Одним из самых значимых символов этой паранойи стал его огромный стол, за которым кремлевский диктатор принимает иностранных лидеров.

В то же время многие уверены, что опасения Путина касательно своего здоровья имеют под собой реальную основу, поскольку его поведение и внешний вид уже давно наводит на мысли о тяжелой болезни.