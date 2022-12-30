В Волгоградской области снова упала российская ракета — СМИ
В Волгоградской области обнаружили обломки ракеты (Фото:XY| Волгоград / telegram)
В Руднянском районе российской Волгоградской области упали обломки, вероятно, российской крылатой ракеты, сообщает V1.RU.
Жители Ильменского сельского поселения обнаружили огромные серые обломки примерно в 20 километрах от села.
На месте происшествия уже находятся экстренные службы, которые оцепили обломки.
Визуально обломки, упавшие возле Ильменского сельского поселения Руднянского района, напоминают части крылатой ракеты большой дальности из семейства Х-101/Х-102 — AS-23 KODIAK.
16 декабря в районе российского Волгограда обнаружили обломки ракет, которые могли упасть там во время массированного удара РФ по Украине 16 декабря. Фрагменты ракет рухнули на поля, лесопосадку и сараи в Еланском районе.
Накануне РФ также наносила массированный ракетный удар по Украине.