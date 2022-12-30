Генштаб ВСУ озвучил новые данные о колоссальных потерях живой силы и техники армии РФ в Украине 30 декабря, 08:24 ВСУ ликвидировали более 105 тысяч российских оккупантов за более чем десять месяцев войны (Фото:Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України/Facebook)

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла 105 250 своих военных, за минувшие сутки — 690.

Такие данные по состоянию на утро пятницы, 30 декабря, обнародовал Генштаб Вооруженных Сил Украины в Facebook.

Наибольшие потери войска РФ понесли на Лиманском и Бахмутском направлениях.

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Также оккупанты лишились почти 19 500 единиц техники, среди них:

Танки — 3026 ( +8)

+8) Боевые бронированные машины — 6059 ( +12)

+12) Артиллерийские системы — 2010 ( +6)

+6) реактивные системы залпового огня ( РСЗО) — 423 ( +0)

РСЗО) — 423 +0) Средства противовоздушной обороны ( ПВО) — 212 ( +0)

ПВО) — 212 +0) Самолеты — 283 ( +0)

+0) Вертолеты — 268 ( +0)

+0) Беспилотники ( БПЛА) оперативно-тактического уровня — 1740 ( +23)

БПЛА) оперативно-тактического уровня — 1740 +23) Крылатые ракеты — 711 ( +58)

+58) Корабли/катера — 16 ( +0)

+0) Автомобильная техника и автоцистерны — 4683(+8)

Специальная техника — 180 ( +1)

Россия напала на Украину 24 февраля. 30 декабря — 310-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине. Ракетные удары РФ по всей территории страны продолжаются и сейчас, оккупанты атакуют гражданские объекты. С октября РФ также бьет по украинским городам дронами-камикадзе иранского производства.

За это время Кремль менял цели войны в Украине несколько раз.

На данный момент российскими оккупантами захвачены часть Запорожской, Херсонской, Луганской, Донецкой, Николаевской и Харьковской областей.

ВСУ перешли в контрнаступление на юге и востоке Украины, нанося удары по складам РФ с боеприпасами и живой силе противника, удалось освободить почти всю Харьковскую область. 11 ноября украинские военные также освободили Херсон и выбили оккупантов с правого берега Херсонской области. ВСУ также постепенно освобождают Луганскую область.

После бегства войск РФ из Херсона наиболее сложная обстановка сохраняется в Донецкой области.

С октября войска РФ также начали атаковать объекты критической инфраструктуры по всей Украине, оставляя жителей городов без света, воды и тепла.