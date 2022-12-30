В ОП показали фото последствий падения обломков сбитого дрона-камикадзе в Голосеевском районе Киева 30 декабря, 10:12 В результате падения обломков сбитого дрона-камикадзе повреждено админздание и жилой дом в Голосеевском районе (Фото:Кирилл Тимошенко/Telegram)

Замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко опубликовал фото последствий падения обломков сбитого дрона-камикадзе, который пытался атаковать Киев в ночь на пятницу, 30 декабря.

В своем Telegram он уточнил, что в результате атаки было повреждено четырехэтажное админздание в Голосеевском районе. Из-за этого произошел пожар, его ликвидировали.

Также поврежден девятиэтажный жилой дом, там выбиты окна с первого по пятый этаж.

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В ночь на 30 декабря РФ совершила новую атаку с применением иранских дронов Shahed. Глава Киевской ОВА Алексей Кулеба сообщил, что Россия снова целилась по объектам инфраструктуры.

По его словам, в Киевской области попаданий нет.

В Киеве также была объявлена воздушная тревога и работала ПВО.

Рано утром 30 декабря в Киевской городской военной администрации уточнили, что один из дронов попал в административное здание в Голосеевском районе столицы, в результате чего оно было частично разрушено, а в жилом доме рядом есть повреждения окон.

Мэр Киева Виталий Кличко уточнил, что на Киев РФ направила семь-дронов-камикадзе. Два удалось сбить на подлете к столице, еще пять — в небе над городом. Обломки одного из сбитых дронов упали в Голосеевском районе.