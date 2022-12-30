Взрывы в Энгельсе. Россияне сократили присутствие стратегической авиации на базе — спутниковые снимки 30 декабря, 13:23 Военный аэродром в Энгельсе 29 декабря (Фото:Planet Labs Inc.)

Согласно спутниковым данным, после взрывов на авиабазе в Энгельсе россияне были вынуждены существенно сократить присутствие своих стратегических бомбардировщиков на аэродроме.

Об этом пишет портал The Drive.

На снимках от 29 декабря, которые получило издание, видно 11 российских стратегических бомбардировщиков, хотя еще 29 ноября таких самолетов было 26.

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Военный аэродром в Энгельсе 29 декабря / Фото: Planet Labs Inc.

По словам аналитиков портала, существенных повреждений базы не наблюдается, но четыре бомбардировщика Ту-95 Bear и два бомбардировщика Ту-160 Blackjack покрыты снегом: это свидетельствует о том, что россияне не использовали эти воздушные суда после недавнего снегопада в Энгельсе.

Оккупанты задействовали в войне против Украины оба типа самолетов, особенно в последние месяцы, когда усилили свои удары по энергетической инфраструктуре. Однако сейчас эти шесть бомбардировщиков могут быть непригодными или иметь технические неисправности.

В то же время, еще пять ракетоносцев Ту-95 Bear регулярно очищаются от снежного покрова и стоят на расчищенных площадках и рулевых дорожках.

5 декабря неизвестный беспилотник упал на взлетно-посадочной полосе авиабазы Энгельс-2 в Саратовской области. Спутниковые снимки зафиксировали повреждение по меньшей мере одного бомбардировщика Ту-95.

В тот же день на аэродроме под Рязанью взорвался бензовоз. В Минобороны страны-агрессора РФ заявили, что в результате инцидентов погибли трое российских военных, еще четверо пострадали.

В ночь на 26 декабря в Энгельсе произошел новый мощный взрыв на том же военном аэродроме. По данным украинской разведки, в результате этого погибли более трех россиян.

Спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат назвал взрывы 26 декабря «последствиями российской агрессии». Он также сообщил, что в связи с инцидентами Россия передислоцировала свою стратегическую авиацию.

