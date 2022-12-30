Россия готовит новую волну мобилизации на 5 января — Буданов 30 декабря, 16:04 РФ планирует продолжать мобилизацию для восполнения потерь в Украине (Фото:Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины)

Страна-террорист Россия готовит очередную волну мобилизации с 5 января 2023 года. Об этом заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов в интервью BBC.

Буданов отметил, что у российских оккупантов огромные проблемы как с комплектованием существующих подразделений из-за их участия в боевых действиях и серьезных потерь, так и с формированием новых подразделений. По его словам, врагу уже не хватает живой силы.



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«В планах стоит [объявить новую волну мобилизации] 5 января. Объявят они об этом 5 или, условно, 9 — в принципе, ничего не изменит. Им придется начинать новую волну мобилизации. Учитывая еще и тот факт, что прошлая мобилизация, которую они якобы закончили, никуда не делась. Она продолжается, людей в России полным ходом мобилизуют на войну», — сказал начальник ГУР.



В интервью Буданов также заявил, что сейчас ни Украине, ни стране-агрессору не удается совершить значительные прорывы на поле боя, Киев ждет новых поставок вооружений.

Ранее Генштаб ВСУ сообщал, что в России готовятся к очередной волне мобилизации, которую планируют проводить в январе-феврале 2023 года. По данным Минобороны, мобилизация в РФ не принесла результатов, которых ожидало командование оккупационных войск.

По данным Генштаба, с начала полномасштабной войны страна-агрессор потеряла 105 250 своих военных, за прошедшие сутки — 690.