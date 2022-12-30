Более 50 атак на столицу. С начала полномасштабного вторжения РФ в Киеве погибли 120 жителей, почти 500 получили ранения — КГВА 30 декабря, 15:53 Разрушенный в результате удара дроном-камикадзе жилой дом в Шевченковском районе Киева, где погибли беременная женщина и ее муж (Фото:Кирилл Тимошенко/Telegram)

С начала полномасштабного вторжения России в Украину в Киеве погибли 120 жителей столицы, среди жертв также пять детей.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской военной администрации в Telegram.

За более чем десять месяцев большой войны ранения получили 495 жителей украинской столицы, среди них 30 детей.

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Всего за это время Киев пережил 52 воздушные атаки российских оккупантов, в результате вражеских ударов было повреждено более 600 построек. Значительные разрушения испытала и критическая инфраструктура Киева.

В КГВА также уточнили, что за 310 дней полномасштабного вторжения воздушная тревога в столице раздавалась 638 раз. Общая продолжительность тревог — 693 часа 49 минут.

«Практически 29 дней! Целый календарный месяц в этом году жители города провели в укрытиях и бомбоубежищах! Столица Украины — это ее люди. Люди, которые закалились и стали еще более мужественными. Их ничто не сломает. Украинский Киев стоит и будет стоять!» — резюмировал начальник столичной военной администрации Сергей Попко.

Россия систематически наносит ракетные удары по Киеву. В большинстве случаев снаряды оккупантов попадают в жилые дома и по объектам столичной инфраструктуры.

В апреле в результате одной из атак в собственной квартире погибла журналистка Радио Свобода Вера Гирич. В июне российские ракеты попали в многоэтажки на Лукьяновке в Шевченковском районе столицы.

С октября войска РФ участили удары по украинской столице, в частности по центру Киева. 17 октября оккупанты применили дроны-камикадзе, один из них попал в жилой дом в Шевченковском районе. Среди жертв этого удара оказались беременная на шестом месяце женщина и ее муж.

Во время массированной атаки 23 ноября войска РФ выпустили по Киеву 31 ракету, 21 из них удалось сбить. В этот день погибли три человека, около десяти получили ранения.

Снаряды попали по объектам энергетической и другой критической инфраструктуры, на сутки жители столицы остались без воды и света.

После этого оккупанты атаковали столицу 5, 16, 29 декабря и в ночь на 30 декабря.

29 декабря РФ выпустила по Киеву 16 ракет, все они были сбиты силами украинской ПВО. Обломки сбитых ракет упали в четырех районах столицы, в одном из них были повреждены три частных жилых дома.

Три человека пострадали, серди них — 14-летний ребенок.

