«Самый быстрый путь к миру». Столтенберг призвал увеличить поставки оружия Украине 30 декабря, 16:39 Йенс Столтенберг (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что поставки оружия Украине — самый быстрый путь к миру. Свое мнение он высказал немецкому агентству DPA, передает Reuters.

«Мы знаем, что большинство войн заканчиваются за столом переговоров — наверное, и эта тоже — но мы знаем, что то, чего Украина может добиться на переговорах, неразрывно зависит от военной ситуации», — сказал он.

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Столтенберг призвал союзников по НАТО больше помогать Украине и подчеркнул, что «в интересах нашей безопасности обеспечить победу Украины и не допустить победы Путина». Генсек Альянса подчеркнул, что, возможно, еще важнее, чтобы Украина получала достаточно боеприпасов к уже имеющимся системам.

Йенс Столтенберг ранее заявлял, что страна-агрессор РФ надеется заморозить войну против Украины, чтобы перегруппироваться и попытаться начать новое наступление.