РФ систематически нарушает конвенции. В плену находятся более 3 тысяч украинских военнослужащих 30 декабря, 14:31 Украинские военнослужащие (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

В российском плену находятся более 3 тысяч украинских военнослужащих. Еще около 15 тысяч человек числятся без вести пропавшими.

Об этом заявила уполномоченная президента по обеспечению прав защитников Украины Алена Вербицкая в интервью RND.

По ее словам, Россия указала, что в плену находятся 3392 украинских защитника. В то же время Вербицкая отмечает, что около 15 тысяч военных и гражданских считаются пропавшими.

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«Мы не знаем, что с ними произошло (с пропавшими — ред.). Являются ли они также российскими военнопленными, были ли насильственно вывезены с оккупированных Россией территорий, или, возможно, давно убиты. Такая неопределенность особенно тяжела для родственников», — сказала она.

Вербицкая заявляет, что Россия продолжает систематически нарушать Женевскую конвенцию и не допускает представителей Международного комитета Красного Креста к военнопленным.

14 декабря Россия и Украина провели новый обмен пленными. Домой вернулись 64 украинских защитника, среди которых — гражданин США.

29 декабря представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что в ближайшее время будут новости по новому обменну пленными.

Ранее президент Международного комитета Красного Креста Мирьяна Сполярич-Эггер заявила, что видит возможность масштабного обмена пленными.

