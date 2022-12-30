Ночная атака дронами Shahed: украинские защитники сбили все вражеские беспилотники 30 декабря, 09:00 Силы обороны Украины сбили все 16 иранских дронов, которыми РФ пыталась нанести удар (Фото:Gleb Garanich/Reuters)

В ночь на пятницу, 30 декабря, РФ атаковала Украину иранскими дронами Shahed 131/136.

Как сообщило командование Воздушных сил в Telegram, Россия выпустила по Украине 16 ударных дронов. Силы обороны Украины сбили все вражеские цели.

РФ пыталась атаковать Украину с юго-восточного и северного направлений. Для преодоления системы противовоздушной обороны Украины оккупанты пыталиьс использовать русло Днепра.

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«Все 16 дронов-камикадзе уничтожены силами и средствами воздушных командований Восток и Центр, а также подразделений ПВО других составляющих сил обороны Украины», — говорится в сообщении.

В ночь на 30 декабря РФ совершила новую атаку с применением иранских дронов Shahed. Глава Киевской ОВА Алексей Кулеба сообщил, что Россия снова целилась по объектам инфраструктуры.

По его словам, в Киевской области попаданий нет.

В Днепропетровской и Запорожской областях Силы обороны сбили 10 ударных дронов: девять Shahed и один Марлин.

По данным столичных властей, в воздушном пространстве Киева зафиксировали пять вражеских беспилотников. Силы ПВО совершили огневое поражение всех целей.

Один из дронов Shahed попал в административное здание в Голосеевском районе столицы, в результате чего оно было частично разрушено, а в жилом доме рядом есть повреждения окон.

