«На фоне сложной ситуации». Си Цзиньпин заявил о готовности Китая быть глобальным партнером РФ

30 декабря, 14:02
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Си Цзиньпин и Владимир Путин провели видеопереговоры (Фото:Sputnik/Mikhail Kuravlev/Kremlin via REUTERS)

Си Цзиньпин и Владимир Путин провели видеопереговоры (Фото:Sputnik/Mikhail Kuravlev/Kremlin via REUTERS)

Лидер Китая Си Цзиньпин во время видеопереговоров с российским диктатором Владимиром Путиным заявил, что его страна готова быть глобальным партнером для России.

Об этом сообщает Reuters.

По словам Си Цзиньпина, назвавшего Путина своим «дорогим другом», Китай готов к стратегическому сотрудничеству с Россией на фоне «сложной ситуации в мире».

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В свою очередь, глава РФ отметил, что стремится усилить военное сотрудничество с Китаем и пригласил Си Цзиньпина посетить страну-агрессора весной. По мнению Путина, "это продемонстрирует всему миру силу российско-китайских связей в ключевых вопросах".

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В декабре The Wall Street Journal сообщило, что Си Цзиньпин поручил правительству КНР наладить более тесные экономические связи с Россией. По данным источников, Китай желает увеличить импорт российской нефти, расширить энергетическое сотрудничество и увеличить инвестиции в инфраструктуру РФ.

Впоследствии министр иностранных дел Китая Ван I подтвердил, что Пекин будет углублять «стратегическое взаимное доверие и взаимовыгодное сотрудничество» с российским режимом.

Редактор: Артем Ющенко

Теги:   Россия Владимир Путин Китай Си Цзиньпин

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