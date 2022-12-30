Энгельс: ракета российской ПВО чуть не влетела в жилой дом, но застряла на дереве — видео

30 декабря, 15:28
Поделиться:
В РФ заявили о «перехвате украинского беспилотника» (Фото:Коллаж NV)

В РФ заявили о «перехвате украинского беспилотника» (Фото:Коллаж NV)

Пытаясь отразить предполагаемую атаку беспилотника на военный аэродром в Энгельсе, одна из ракет российской противовоздушной обороны чуть не влетела в жилой многоквартирный дом.

Об этом свидетельствует обнародованное в соцсетях видео очевидцев.

Читайте также:
Британская разведка сообщила, почему РФ не способна защитить аэродром Энгельс

На нем видно часть ракеты, которая застряла в ветках растущего напротив дома дерева.

«Он же летел прямо в мою хату!», — прокомментировала ситуацию местная жительница.

Видео дня

https://twitter.com/tweetsNV/status/1608809912707997701

Другие обломки, как утверждается, сбитого БПЛА, упали на землю, повредив два припаркованных автомобиля.

t.me/bazabazon
Фото: t.me/bazabazon

Накануне, 29 декабря, кремлевские пропагандистские ресурсы заявили о перехвате «украинского беспилотника» в районе военного аэродрома Энгельс в Саратовской области, на котором РФ держала свою стратегическую авиацию.

Читайте также:

Военный аэродром в Энгельсе 29 декабря (Фото:Planet Labs Inc.) Взрывы в Энгельсе. Россияне сократили присутствие стратегической авиации на базе — спутниковые снимки

Предыдущие атаки имели место 5 и 26 декабря. В результате ударов были повреждены находившиеся там бомбардировщики и ликвидированы около шести военных. Еще несколько получили ранения.

Атаке подвергался также аэродром Дягилево в Рязанкой области. Там тоже были повреждены российские военные самолеты.

Кроме того, 6 декабря, взрыв прогремел на аэродроме в Курске.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Аэродром Ракета Саратовская область Война России против Украины Энгельс

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X