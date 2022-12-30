Энгельс: ракета российской ПВО чуть не влетела в жилой дом, но застряла на дереве — видео 30 декабря, 15:28 В РФ заявили о «перехвате украинского беспилотника» (Фото:Коллаж NV)

Пытаясь отразить предполагаемую атаку беспилотника на военный аэродром в Энгельсе, одна из ракет российской противовоздушной обороны чуть не влетела в жилой многоквартирный дом.

Об этом свидетельствует обнародованное в соцсетях видео очевидцев.

На нем видно часть ракеты, которая застряла в ветках растущего напротив дома дерева.

«Он же летел прямо в мою хату!», — прокомментировала ситуацию местная жительница.

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Другие обломки, как утверждается, сбитого БПЛА, упали на землю, повредив два припаркованных автомобиля.

Фото: t.me/bazabazon

Накануне, 29 декабря, кремлевские пропагандистские ресурсы заявили о перехвате «украинского беспилотника» в районе военного аэродрома Энгельс в Саратовской области, на котором РФ держала свою стратегическую авиацию.

Предыдущие атаки имели место 5 и 26 декабря. В результате ударов были повреждены находившиеся там бомбардировщики и ликвидированы около шести военных. Еще несколько получили ранения.

Атаке подвергался также аэродром Дягилево в Рязанкой области. Там тоже были повреждены российские военные самолеты.

Кроме того, 6 декабря, взрыв прогремел на аэродроме в Курске.