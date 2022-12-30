Украинцы озвучили сроки и условия победы в войне с Россией — опрос

30 декабря, 10:24
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93% украинцев верят в победу Украины (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

93% украинцев верят в победу Украины (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

93% украинцев верят в победу Украины в войне с Россией.

Таковы результаты опроса, проведенного Фондом Демиициативы имени Илька Кучерива совместно с Центром Разумкова.

При этом, только 3% опрошенных сомневаются в победе.

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Социологи отмечают, что убеждены в победе Украины абсолютное большинство жителей всех регионов страны, но в восточных областях больше скептиков (10%) по сравнению с другими.

Из тех, кто верит в победу Украины, 39% считают, что она наступит к лету 2023 года. 22% делают ставку на победу через 1−2 года, а еще 20% говорят о том, что она наступит в ближайшие месяцы.

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При этом, 54% украинцев видят победу в изгнании российских войск со всей территории Украины и восстановлении границ по состоянию на январь 2014 года.

22% опрошенных считают, что на этом нельзя останавливаться и нужно добиваться полного уничтожения войск РФ и распада России изнутри.

Уступить определенные части оккупированных территорий в обмен на прекращение боевых действий и считать это победой готовы 18% респондентов. Из них 8% могут уступить только оккупированный Крым, а 6% - те территории, которые были оккупированы до 23 февраля 2022 года.

Только 3% украинцев рассматривают возможность уступить для достижения мира все территории, которые на сегодняшний день оккупированы армией захватчиков.

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Прекратить войну, даже если российская армия удержится на территориях, оккупированных после 24 февраля 2022 года, готово 7% населения западных и южных областей Украины.

По данным опроса, 62% украинцев будут считать только победу прекращением войны. 26% респондентов готовы пойти на уступки России, если это поможет достичь мира. По сравнению с октябрем доля украинцев, считающих неприемлемыми какие-либо уступки РФ, выросла на 4%.

Наибольшую готовность идти на уступки с РФ высказывают жители южных (35%) и восточных (39%) областей. Из них 16% на Юге и 12% на Востоке страны говорят, что ради мира следует идти на любые компромиссы.

https://www.youtube.com/watch?v=x5COHPgBNfQ

Опрос проводился с 13 по 21 декабря. Было опрошено 2018 человек методом личного интервью, за исключением Донецкой и Луганской областей, а также оккупированных территорий Донбасса и Крыма. Опрос также не проводился на тех территориях, где ведутся активные боевые действий. Статистическая погрешность не превышает 2,3%.

Глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что к лету война должна закончиться. До конца текущего года он спрогнозировали значимые победы ВСУ.

Командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев рассказал, что война в Украине завершится возвращением к границам 1991 года.

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В августе президент Владимир Зеленский заявил, что война России против Украины должна закончиться освобождением Крыма точно так же, как началась с его оккупации.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Опрос Украинцы Война России против Украины победа Украины

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