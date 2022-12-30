Украинцы озвучили сроки и условия победы в войне с Россией — опрос 30 декабря, 10:24 93% украинцев верят в победу Украины (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

93% украинцев верят в победу Украины в войне с Россией.

Таковы результаты опроса, проведенного Фондом Демиициативы имени Илька Кучерива совместно с Центром Разумкова.

При этом, только 3% опрошенных сомневаются в победе.

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Социологи отмечают, что убеждены в победе Украины абсолютное большинство жителей всех регионов страны, но в восточных областях больше скептиков (10%) по сравнению с другими.

Из тех, кто верит в победу Украины, 39% считают, что она наступит к лету 2023 года. 22% делают ставку на победу через 1−2 года, а еще 20% говорят о том, что она наступит в ближайшие месяцы.

При этом, 54% украинцев видят победу в изгнании российских войск со всей территории Украины и восстановлении границ по состоянию на январь 2014 года.

22% опрошенных считают, что на этом нельзя останавливаться и нужно добиваться полного уничтожения войск РФ и распада России изнутри.

Уступить определенные части оккупированных территорий в обмен на прекращение боевых действий и считать это победой готовы 18% респондентов. Из них 8% могут уступить только оккупированный Крым, а 6% - те территории, которые были оккупированы до 23 февраля 2022 года.

Только 3% украинцев рассматривают возможность уступить для достижения мира все территории, которые на сегодняшний день оккупированы армией захватчиков.

Прекратить войну, даже если российская армия удержится на территориях, оккупированных после 24 февраля 2022 года, готово 7% населения западных и южных областей Украины.

По данным опроса, 62% украинцев будут считать только победу прекращением войны. 26% респондентов готовы пойти на уступки России, если это поможет достичь мира. По сравнению с октябрем доля украинцев, считающих неприемлемыми какие-либо уступки РФ, выросла на 4%.

Наибольшую готовность идти на уступки с РФ высказывают жители южных (35%) и восточных (39%) областей. Из них 16% на Юге и 12% на Востоке страны говорят, что ради мира следует идти на любые компромиссы.

Опрос проводился с 13 по 21 декабря. Было опрошено 2018 человек методом личного интервью, за исключением Донецкой и Луганской областей, а также оккупированных территорий Донбасса и Крыма. Опрос также не проводился на тех территориях, где ведутся активные боевые действий. Статистическая погрешность не превышает 2,3%.

Глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что к лету война должна закончиться. До конца текущего года он спрогнозировали значимые победы ВСУ.

Командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев рассказал, что война в Украине завершится возвращением к границам 1991 года.

В августе президент Владимир Зеленский заявил, что война России против Украины должна закончиться освобождением Крыма точно так же, как началась с его оккупации.