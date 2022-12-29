Россия обостряет войну. В какой реальности живет Путин 29 декабря, 17:33 Эксклюзив НВ

В последних заявлениях Путина Запад пытался найти намеки на готовность к переговорам. Но это просто было желание выдать желаемое за действительность

На сегодняшний день мы можем констатировать, что позиция России не изменилась. Цели, которые ставились в начале войны (здесь речь не идет о декларациях по демилитаризации и денацификации), сохраняются. Основная цель — это уничтожение Украины (какие термины они употребляют — не столь важно) как суверенного государства, как нации, не изменилось. Главной причиной того, что они настаивают на капитуляции Украины (прочтите последнее интервью главы российского МИД Сергея Лаврова) — то, что в РФ как раз не способны учитывать факты, сложившиеся реалии уже на сегодня.

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Лавров пытается убедить нас в том, что Крым давно закрыт для них вопрос, ОРДЛО — тоже, а реалии это — новые земли, захваченные после 23 февраля. Мы же говорим о других реалиях — о том, есть ли у России сейчас возможности добиться своих успехов с помощью военной силы?

Очевидно, что за последние три месяца никакого успеха такого, даже оперативного масштаба, Россия не достигла. И есть все более веские основания полагать, что Украина способна в ближайшее время провести на одном из направлений еще одну успешную наступательную операцию. Эти реалии как раз в Кремле не воспринимаются и имеют свои искаженные реалии, которые кладут на стол Путину. Я себе представляю, как его военные (которых он недавно собирал) говорили — Владимир Владимирович, что-то пошло не так, но мы готовим сейчас мобилизованных, в ближайшее время их будет 150 тысяч, это даже больше, чем у России было перед вторжением, призываемые весной призывники через три месяца могут быть использованы как бойцы, у нас Уралвагонзавод в три смены работает…

Рано или поздно правда всплывет

То есть они пытаются поддержать уверенность Путина в том, что Россия — это большая военная мощь, и что все эти трудности временные. Остается там еще альтернативный источник информации — так называемые военные блоггеры российские — но наиболее влиятельных Путин давно наделил государственными должностями, приблизил к своему кругу, и они уже сейчас начали заниматься самоцензурой. Потому Путина берегут от плохих новостей. Ну, а о том, какую ему этим оказывают услугу, увидим.

Если вернуться к докладу британского Королевского института объединенных служб (RUSI), то одной из ключевых составляющих русского поражения называлась советская культура «военного бизнеса». Это глубоко заложено в российском понимании того, как делается карьера, как достигается успех. И потому до последнего момента или же не сообщаются эти плохие новости (потому что есть надежда на авось — а вдруг что-то изменится), на то, что вот этого командующего сменят, и на него можно будет свалить все. Вот такая своеобразная позиция страуса — голову в песок до последнего. Но конечно, что рано или поздно эта правда всплывет. Беда в том, что (совсем я не переживаю за этих российских командиров) неадекватная оценка ситуации и приводит к таким просчетам, начиная от решения начать вторжение и заканчивая ситуацией, которую мы сейчас имеем — казалось бы логичным, что Россия должна уже искать компромиссный выход, а она наоборот только обостряет.

Вот зиц-руководитель Дмитрий Медведев на днях написал прогноз на 2023 год. Приблизительно так в Кремле себе представляют все. Мол, сейчас все не очень хорошо, а в 2023 году все будет так, как Россия мечтает.

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